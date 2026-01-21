Javier Milei se reunió en Davos con CEOs de bancos y entidades financieras mundiales

El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles un encuentro en Davos con CEOs de bancos y entidades financieras mundiales donde defendió el modelo económico de su gestión. El mismo, se enmarcó en una extensa agenda de actividades que tendrá como eje central su exposición ante en el Foro Económico Mundial. Del encuentro, denominado "Country Strategy Dialogue on Argentina", también formaron parte los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller, Pablo Quirno.Por su parte, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, fueron los empresarios que escucharon las palabras del jefe de Estado.El presidente Javier Milei volverá este miércoles al Foro Económico Mundial de Davos para pronunciar un discurso que llegará en un momento de alta tensión internacional. El escenario global aparece atravesado por disputas geopolíticas de alto voltaje: el conflicto diplomático entre Estados Unidos y Europa a partir de las intenciones de Donald Trump sobre Groenlandia, la intervención militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y las advertencias lanzadas contra Irán en un contexto de protestas internas y represión.En ese marco, el mandatario argentino buscará posicionar su visión económica y política ante un auditorio integrado por jefes de Estado, altos funcionarios, empresarios y referentes del sistema financiero global. Será una exposición seguida de cerca, no solo por el contenido del mensaje, sino también por el delicado equilibrio que Milei deberá sostener entre sus afinidades ideológicas y las sensibilidades de los principales actores europeos. El Foro de Davos reúne este año a cerca de 3.000 participantes acreditados y se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad que transformó al tradicional centro de esquí suizo en una zona prácticamente blindada.La actividad oficial del Presidente comenzará este miércoles a las 11.30, con un saludo protocolar al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Quince minutos más tarde, Milei tomará la palabra ante el plenario. La agenda continuará el jueves con una serie de entrevistas de alto perfil: a las 7.05 mantendrá un diálogo con la agencia Bloomberg y luego tendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. Ese mismo día, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso a la Argentina. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 6 de la mañana.