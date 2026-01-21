Trump le envió un guiño a María Corina Machado en el futuro de Venezuela: "Quizá podemos involucrarla"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes tras abrirle la puerta del futuro político venezolano a la líder de la oposición, María Corina Machado, tras el encuentro que mantuvieron ambos en el Salón Oval de la Casa Blanca, la semana pasada: "Quizá podemos involucrarla", expresó.En conferencia de prensa con motivo del primer aniversario de su gestión, el líder republicano aseguró que Machado es "una mujer increíblemente amable, hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo". Este anuncio marca un giro en la postura de Washington, que hasta ahora había excluido a Machado del proceso de transición tras la caída del expresidente Nicolás Maduro: "Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", sostuvo Trump.Según el mandatario, Venezuela enviaba a Estados Unidos a sus "narcotraficantes y prisioneros", situación que cambió tras la captura del líder del chavismo, quien agregó que ha estado "trabajando muy bien" con el nuevo gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y quien asumió el poder tras su derrocamiento.Por último, Trump explicó que las compañías petroleras se están preparando para realizar "inversiones masivas" en Venezuela, país que "tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita". El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela y le agradeció al presidente Javier Milei luego de la detención del exmandatario del país caribeño Nicolás Maduro, que se produjo en el marco de un operativo militar.En su cuenta de la red social X, Lamelas destacó el vínculo del país norteamericano y Argentina y cuestionó al gobierno de Maduro: "Estados Unidos y Argentina defienden un Hemisferio Occidental seguro, libre y respetuoso de la soberanía de las naciones. Bajo Maduro, Venezuela careció de verdadera soberanía — ahora hay la oportunidad de un futuro con autodeterminación real".En tal sentido, reclamó la liberación de los presos políticos en Venezuela y expuso su gratitud con el líder de La Libertad Avanza. "Reafirmamos nuestro apoyo a la liberación de rehenes y presos políticos detenidos injustamente. La libertad y la justicia deben guiar nuestros esfuerzos en toda la región. Gracias al Presidente Donald Trump, Marco Rubio y al presidente Javier Milei por su apoyo", expresó.