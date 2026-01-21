Otermín recibió a Katopodis y recorrieron obras clave en la Ruta 4

El intendente Federico Otermín recibió este miércoles al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, y recorrieron los trabajos de puesta en valor de la Ruta Provincial N°4, una obra largamente esperada por los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora. Junto al jefe comunal, estuvo la jefa de Gabinete, Sol Tischik.
A través de sus redes sociales, Otermín destacó la importancia de la intervención y remarcó el compromiso del Gobierno provincial con la obra pública. “Recibimos en Lomas a Gabriel Katopodis y recorrimos la puesta en valor de la Ruta Provincial N°4, una obra del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires muy esperada por los vecinos”, señaló, al tiempo que agradeció al gobernador Axel Kicillof por la inversión destinada a mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.
La obra contempla la ampliación de la capacidad vehicular, la construcción de nuevas dársenas para el transporte público con el objetivo de ordenar el tránsito, y la incorporación de iluminación LED, desagües hidráulicos y señalización completa a lo largo del trazado. Se trata de mejoras estructurales que impactan de manera directa en la vida cotidiana de miles de lomenses.
En clave política, el jefe comunal subrayó el contraste entre el rumbo provincial y la gestión nacional. Mientras el gobierno de Javier Milei mantiene paralizada la obra pública en todo el país, la Provincia de Buenos Aires sostiene proyectos estratégicos que priorizan el cuidado de la comunidad y la inversión en infraestructura básica.
Otermín también valoró el trabajo de quienes llevan adelante la obra durante el verano y bajo altas temperaturas, y reafirmó el enfoque del Gobierno de la Comunidad: un Estado presente que invierte, planifica y ejecuta obras para mejorar la calidad de vida en los barrios de Lomas de Zamora.