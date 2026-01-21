Otermín recibió a Katopodis y recorrieron obras clave en la Ruta 4

El intendente Federico Otermín recibió este miércoles al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, y recorrieron los trabajos de puesta en valor de la Ruta Provincial N°4, una obra largamente esperada por los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora. Junto al jefe comunal, estuvo la jefa de Gabinete, Sol Tischik.

La obra contempla la ampliación de la capacidad vehicular, la construcción de nuevas dársenas para el transporte público con el objetivo de ordenar el tránsito, y la incorporación de iluminación LED, desagües hidráulicos y señalización completa a lo largo del trazado. Se trata de mejoras estructurales que impactan de manera directa en la vida cotidiana de miles de lomenses.Otermín también valoró el trabajo de quienes llevan adelante la obra durante el verano y bajo altas temperaturas, y reafirmó el enfoque del Gobierno de la Comunidad: un Estado presente que invierte, planifica y ejecuta obras para mejorar la calidad de vida en los barrios de Lomas de Zamora.