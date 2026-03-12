"Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios": Adorni tira leña al fuego tras la polémica por el viaje con su esposa en la comitiva oficial

Desde una sala del edificio del Bank of America, en la ciudad de Nueva York, Manuel Adorni aseguró a Infobae que la situación no requiere mayores explicaciones. “No hubo ningún episodio extraño, no tengo que dar explicaciones sobre el tema. Yo quería que mi mujer me acompañe y fue invitada de Presidencia, punto. El resto de las explicaciones ya las di. No hay nada malo ni nada que aclarar. Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”, sostuvo.

El jefe de Gabinete también buscó enmarcar las críticas dentro de la disputa política actual y defendió el rumbo económico del Ejecutivo. “Es el momento ideal para pegarme. Venimos de arrasar en las elecciones. Mostramos todo lo hecho y lo que viene. Abrimos la Argentina a un mundo de inversiones desconocido para el país en treinta años. Hay sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no quieren que a la Argentina le vaya bien”, afirmó.En ese sentido, recordó cuestionamientos similares registrados en otras gestiones y minimizó el impacto del episodio. “Esto pasó muchas veces, como con la mujer de Sturzenegger, hace poco, cuando fue criticada sin razón. Es parte del juego, pero estamos para otra cosa, no para discutir pequeñeces”, señaló el funcionario, quien días atrás ya había generado repercusión con la frase: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”.Finalmente, Adorni defendió la política de austeridad del Gobierno y aseguró que las delegaciones oficiales actuales son más reducidas que en etapas anteriores. “Las comitivas actuales son las más chicas de la historia. Antes viajaban periodistas como parte de las delegaciones oficiales. Ahora, quien no sea parte debe costear todos sus gastos”, concluyó, en un contexto donde el debate por el uso de recursos públicos vuelve a instalarse en la agenda política.