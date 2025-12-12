Transporte: Luis Pierrini presentó su renuncia y el Gobierno designó a Fernando Herrmann

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales, una decisión que fue oficializada por el Ministerio de Economía y que derivó en la designación del arquitecto Fernando Herrmann como nuevo responsable del área, en un contexto de reorganización interna y con desafíos abiertos en materia de tarifas, subsidios y regulación del sistema de transporte.Desde el Palacio de Hacienda informaron que la dimisión fue aceptada en las últimas horas y destacaron el desempeño del funcionario saliente, quien había asumido en mayo de 2025 tras la salida de Franco Mogetta y permaneció poco más de ocho meses al frente de la Secretaría, un período atravesado por definiciones sensibles en un área clave para la política económica.El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció públicamente “el compromiso y la labor” desarrollados por Pierrini durante su gestión, al tiempo que ratificó que la Secretaría de Transporte continuará bajo la órbita del Ministerio, manteniendo la estructura actual mientras se evalúa la marcha de los programas en ejecución.En reemplazo del funcionario saliente fue designado Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales y un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del IAE, cuya trayectoria profesional se desarrolló principalmente en el ámbito de la arquitectura y la gestión de obras.Herrmann cuenta con más de tres décadas de experiencia como director ejecutivo del estudio Herrmann & Arquitectos Asociados y como socio gerente de Arquigrupo SRL, además de una extensa actividad académica como docente en instituciones como la FADU, el CPAU, la UNSAM y la FAUP, aunque sin antecedentes específicos en la gestión del transporte público.Según indicaron desde la Secretaría, por el momento no se prevén cambios en las subsecretarías de Transporte Automotor, Ferroviario y Aéreo, mientras el nuevo funcionario deberá afrontar negociaciones recurrentes con las empresas de colectivos y el diálogo con la UTA, en un escenario marcado por reclamos de actualización de costos y definiciones pendientes sobre subsidios.