Nueva baja en el Gobierno: renunció el interventor del ENARGAS

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Carlos Casares, presentó su renuncia al cargo luego de que el Gobierno avanzara con la conformación del nuevo ente unificado de gas y electricidad sin incluirlo en su directorio, una decisión que el propio funcionario interpretó como una señal explícita de que ya no contaba con la confianza oficial para continuar al frente del organismo., entre ellas la del secretario de Transporte, Luis Pierrini, la del titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, y las de los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura.En su carta de dimisión, el ahora ex interventor del ENARGAS dejó constancia de que el Gobierno lo considera “prescindible” en la etapa previa al inicio de funciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), previsto para comenzar a operar en marzo y que concentrará las competencias regulatorias de ambos sectores energéticos.Casares había asumido la intervención del ENARGAS en enero de 2024 y era uno de los pocos funcionarios del área energética que se mantenía desde el inicio de la actual gestión, además de haberse presentado al concurso público para integrar el directorio del nuevo organismo, instancia en la que finalmente no resultó seleccionado.La decisión oficial de designar al actual interventor del ENRE, Néstor Lamboglia, como máxima autoridad del ENRGE terminó de sellar la salida del funcionario, que en su renuncia expresó que, pese a su intención de continuar colaborando con el proceso de unificación, no había logrado satisfacer las expectativas del Ejecutivo.Desde Casa Rosada calificaron el conjunto de dimisiones como parte de una “renovación de gestión” en sectores sensibles del Estado, una reconfiguración que se produjo mientras el presidente Javier Milei participa del Foro Económico Mundial en Davos y que alimenta versiones sobre nuevos reordenamientos en la estructura del Gobierno en las próximas semanas.