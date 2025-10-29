Caso YPF: los demandantes reclaman que Argentina informe dónde están las reservas de oro

Los demandantes del juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska que ordene a la República Argentina presentar una declaración jurada con información detallada sobre las reservas de oro, en un nuevo intento por avanzar sobre activos que puedan ser utilizados para ejecutar la sentencia, según explicó el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca el expediente en los tribunales de Nueva York.El planteo apunta a precisar dónde se encuentra el oro, en qué cuentas está depositado y cuáles fueron los movimientos recientes de esas reservas, con el objetivo de determinar si forman parte del patrimonio del Tesoro Nacional o si corresponden exclusivamente al Banco Central. En caso de que se confirme esta última opción, los fondos reclamaron la apertura de una audiencia probatoria para discutir la relación jurídica entre el Estado y el BCRA.De acuerdo con Maril, los demandantes sostienen que, si las reservas pertenecen al Banco Central y no al Tesoro, la jueza debería convocar a una audiencia con funcionarios clave del Gobierno, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, en calidad de testigo. La estrategia busca debilitar el argumento oficial de la inmunidad soberana de los activos del BCRA frente a una sentencia contra el Estado nacional.El pedido se apoya además en una acusación de conducta obstructiva por parte de la Argentina, a la que los fondos atribuyen una supuesta maniobra de ocultamiento de activos. En ese sentido, cuestionaron que el país haya designado “un testigo deliberadamente no preparado”, lo que equipararon a una incomparecencia ante el tribunal, y reclamaron sanciones procesales, incluidos honorarios legales y eventuales multas.Desde la Procuración del Tesoro adelantaron que el Gobierno responderá por escrito al requerimiento judicial y defendieron el cumplimiento de las órdenes de discovery. “Repudiamos cualquier pedido de sanciones o desacato por esta razón y apelamos a la razonabilidad del tribunal”, señalaron, aunque la presentación oficial fue recibida con desilusión por los demandantes y en un contexto de creciente tensión ante una jueza Preska que volvió a mostrarse poco receptiva a los argumentos de la defensa argentina.