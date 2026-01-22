22.01.2026 / Política

Cambio en la UIF: renunció Paul Starc por "razones personales" y asume Ernesto Gaspari

El Ministerio de Justicia oficializó la salida del funcionario a través de un comunicado difundido en redes sociales. Su reemplazante cuenta con trayectoria en la Cancillería.




El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por "razones personales". El organismo quedará a cargo de Ernesto Gaspari. 

“Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes", señalaron en el escrito difundido por el Ministerio de Justicia. 

Asimismo, adelantaron que "continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

Starc llegó a la UIF tras la renuncia de Ignacio Yacobucci en abril del año pasado y su designación fue oficializada en el Decreto 256/2025.

“Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional”, ampliaron en el escrito.

Ernesto Gaspari es un funcionario con perfil técnico que se desempeñó anteriormente como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.


