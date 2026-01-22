Cambio en la UIF: renunció Paul Starc por "razones personales" y asume Ernesto Gaspari

El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó su renuncia este jueves por "razones personales". El organismo quedará a cargo de Ernesto Gaspari.“Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes", señalaron en el escrito difundido por el Ministerio de Justicia.Asimismo, adelantaron que "continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.Starc llegó a la UIF tras la renuncia de Ignacio Yacobucci en abril del año pasado y su designación fue oficializada en el Decreto 256/2025.“Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con las prioridades estratégicas del Gobierno Nacional”, ampliaron en el escrito.Ernesto Gaspari es un funcionario con perfil técnico que se desempeñó anteriormente como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.