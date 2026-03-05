06.03.2026 / PBA

Paritaria docente: los gremios acordaron con el Gobierno bonaerense una suba del 7,5 % en marzo y abril

Con el 1,5% otorgado en febrero, la suba acumulada para el primer trimestre alcanza el 9%, con monitoreo en mayo y reapertura de la paritaria en junio.




Los gremios que integran en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -AMET, FEB, SADOP, Suteba y UDOCBA- aceptaron la propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de las negociaciones paritarias.

Se trata de incremento bimestral del 7,5% para los meses de marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y reapertura de negociaciones en junio.

Ese porcentaje se pagará en dos tramos: un 5% con los salarios de marzo y un 2,5% en abril. A ese esquema se suma el 1,5% que fue liquidado por decreto en febrero, por lo que el aumento acumulado para el primer trimestre alcanza el 9%, en todos los casos calculado sobre los haberes percibidos en enero.

En términos de impacto en los salarios iniciales, el acuerdo implica que un maestro de grado pasará a percibir $800.084 en marzo y $850.053 en abril, mientras que para un maestro de grado con jornada completa el sueldo ascenderá a $1.600.168 en marzo y $1.700.106 en abril.

En tanto, un maestro de grado con quinta hora cobrará $1.005.638 en marzo y $1.060.424 en abril, y un profesor con 20 módulos tendrá ingresos de $1.032.198 en marzo y $1.113.838 en abril, de acuerdo con las estimaciones difundidas tras el cierre de la negociación paritaria.

En el acuerdo, además, el Gobierno de Axel Kicillof se comprometió a realizar un monitoreo en mayo para evaluar la evolución de la inflación y el impacto del aumento en los salarios docentes. También se estableció la reapertura de la paritaria en junio, instancia en la que se volverá a discutir la actualización de los haberes y una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad” que se incorpora de forma permanente supliendo el recorte que el gobierno nacional realizó en ese ítem.

La decisión fue adoptada en los congresos gremiales realizados durante la jornada. Entre ellos, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que conduce Liliana Olivera, y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), encabezado por Roberto Baradel -dos de las organizaciones con mayor representación dentro del sector- resolvieron por mayoría acompañar la oferta presentada por la administración provincial.

Lo más leído

1

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

2

Qué feriados hay en marzo 2026: fechas confirmadas y lo que viene

3

El modelo Milei golpea el corazón de Galperin: Mercado Libre cae en Wall Street y la curtiembre familiar, en crisis

4

Previo a la aprobación de la reforma laboral, Nación benefició a provincias aliadas con $20.000 millones en ATN

5

La Fiscalía General busca reabrir la causa contra Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI en 2018

Más notas de este tema

Paro universitario: docentes convocan al cese de tareas por tiempo indeterminado

05/03/2026 - Política

Paro universitario: docentes convocan al cese de tareas por tiempo indeterminado

Catamarca: docentes se movilizan contra la propuesta salarial de Jalil y reclaman mejoras urgentes

05/03/2026 - RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Catamarca: docentes se movilizan contra la propuesta salarial de Jalil y reclaman mejoras urgentes

Paro por tiempo indeterminado en la UBA: docentes reclaman la recomposición salarial pendiente

05/03/2026 - CONFLICTO

Paro por tiempo indeterminado en la UBA: docentes reclaman la recomposición salarial pendiente

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.