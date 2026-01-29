La mesa política del Gobierno evalúa incorporar la emergencia ígnea al temario de las sesiones extraordinarias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estará al frente del encuentro que debieron adelantar ante la expansión del fuego. La convocatoroia incluye la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a funcionarios del núcleo político del Ejecutivo, con el fin de ordenar una agenda de la que venían mostrando distancia y que, hasta ahora, estaba concentrada en iniciativas como la reforma laboral y los cambios al Régimen Penal Juvenil., una posibilidad que hasta hace semanas no figuraba entre las prioridades del Gobierno pero que ahora aparece como una alternativa en evaluación para el período extraordinario.La discusión se da mientras el Ejecutivo ya amplió formalmente el temario de extraordinarias mediante el Decreto 53/2026, que incorporó el tratamiento de la Ley Penal Juvenil y volvió a poner en el eje de la discusión la edad de imputabilidad, la cual, algunos funcionarios del oficialismo proponen bajar hasta los 13 o 12 años.En paralelo, el reclamo por la emergencia ígnea suma respaldos en el Congreso, incluso de aliados del oficialismo como Mauricio Macri, y pone a prueba la relación del Gobierno con los gobernadores en el arranque del año legislativo, en un escenario donde cada definición de la mesa política anticipa hasta dónde el Ejecutivo está dispuesto a recalibrar su hoja de ruta frente a las demandas provinciales.