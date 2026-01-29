Alonso cruzó la agenda punitiva de Milei y acusó al Gobierno de usar a los pibes como campaña

Alonso sostuvo que la iniciativa oficial no apunta a resolver el problema de fondo y advirtió que solo corre el límite hacia abajo. Según explicó, si la edad de imputabilidad baja a 13 años, las organizaciones criminales van a buscar chicos de 11 o 12, porque el delito organizado siempre se adapta a las reglas del sistema. En ese sentido, alertó que el debate vuelve a instalar una falsa solución frente a una sociedad que reclama respuestas serias.

El funcionario remarcó que el eje no está puesto en la edad sino en evitar que los pibes lleguen a cometer delitos graves. Para eso, defendió las políticas de prevención y acompañamiento implementadas en la provincia de Buenos Aires, que permitieron reducir un 20% los homicidios cometidos por menores. También cuestionó la falta de inversión del Estado nacional en políticas sociales y de seguridad integral.En relación con los números del sistema penal, Alonso detalló que de más de un millón de investigaciones que se inician por año, solo el 2,5% corresponde al fuero penal juvenil. En los homicidios, la participación de menores alcanza el 8,3%, una cifra que, según señaló, debe abordarse con responsabilidad y no con consignas de campaña.Por último, rechazó la idea de que los menores que cometen delitos graves queden impunes. Aseguró que los casos más violentos terminan con los responsables alojados en institutos y afirmó que instalar lo contrario forma parte de una estrategia discursiva que busca impacto mediático antes que soluciones reales.