29.01.2026 / Política

Susana Giménez habló sobre la detención de Maduro y Adorni se sumó con una insólita propuesta

La conductora volvió al país luego de disfrutar del verano en Punta del Este y no tardó en generar polémica con sus declaraciones. Hasta el jefe de Gabinete replicó sus dichos en redes.




Susana Giménez volvió al país luego de disfrutar del verano en Punta del Este y no tardó en generar polémica con sus declaraciones. La conductora se refirió —entre otras temáticas— a la situación de Venezuela luego de la detención Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Estoy contentísima”, expresó ante la consulta de un periodista sobre si estaba al tanto de lo que había pasado en Venezuela.

“Yo he vivido mucho, trabajé mucho en Venezuela. No saben lo que era, era más que Miami ahora”, detalló la conductora y añadió: “Hay que agarrar a los otros dos ahora, no solo a Maduro”. 

Cuando el notero del programa de eltrece le consultó por las críticas de quienes aseguran que el gobierno de Donald Trump invadió el país latinoamericano con el objetivo de extraer petróleo indiscriminadamente, la diva respondió: “Estados Unidos no necesita eso, van en busca de la libertad de miles de personas que están sufriendo".

En la misma entrevista destacó los festejos de los cientos de ciudadanos venezolanos residentes en la Argentina, que salieron a las calles luego de que se conociera la noticia de la detención de Maduro.

“[Los venezolanos] le agradecen a los argentinos y a Trump, que tiene unos eggs (huevos, en inglés)… Invade todo, no le importa nada", destacó Susana. “¿Quién está a favor [de Nicolás Maduro]? China, Rusia, los comunistas. Esperemos que no haya enfrentamientos entre potencias", contrastó y dijo: “No podemos permitir que América se transforme en todos los países comunistas”.

Esta última frase en particular generó mucha repercusión, especialmente entre dirigentes libertarios y miembros del gobierno de Javier Milei. El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumó e incluso bromeó con una posible candidatura suya junto con la conductora en 2031. “'Adorni - Giménez 2031′”, escribió en su cuenta de la red social X.












