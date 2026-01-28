Wall Street le marca el límite al festejo oficial: el riesgo país se frena y los ADRs se tiñen de rojo

El riesgo país repuntó levemente desde los mínimos de los últimos ocho años, aunque se mantuvo por debajo de los 500 puntos básicos. El movimiento se dio tras la última licitación de deuda en pesos, en la que el Tesoro logró un rollover del 124%, resultado que fue leído por el mercado más como una señal de tasas altas que de confianza estructural en el rumbo económico.

En el mercado accionario local, el S&P Merval cayó 1,5% y reflejó un escenario de mayor volatilidad. Telecom lideró las subas, seguida por Aluar y Ternium Argentina, impulsadas por compras tácticas en papeles industriales. En contraste, el sector financiero y energético concentró las mayores bajas, con fuertes retrocesos en BBVA Argentina, Grupo Supervielle y Edenor. La dinámica se replicó con mayor crudeza en Wall Street, donde los ADRs argentinos operaron con mayoría de caídas. Edenor, Supervielle y BBVA encabezaron las pérdidas, en una señal clara de que el entusiasmo externo mostró límites y que la baja del riesgo país, por ahora, no alcanzó para sostener una recuperación sostenida de los activos argentinos.