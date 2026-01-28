El dólar oficial rebota sin fuerza y confirma un enero en baja pese al relato de estabilidad

El mercado cambiario transitó otra jornada de leves ajustes, con el dólar mayorista avanzando $2 hasta los $1.446,50, el valor más alto desde mediados de mes. Aun así, la cotización permaneció holgadamente por debajo del techo de la banda cambiaria y acumuló en enero una caída de $8,50, equivalente a casi 1%. En el segmento minorista, el dólar subió $5 y cerró en $1.470 en el Banco Nación.

Desde el mercado señalaron que el comportamiento del dólar respondió a un proceso de reacomodamiento suave, con mayor atractivo por los activos en pesos. Las tasas elevadas y la recomposición de la liquidez favorecieron ese escenario, aunque la estabilidad cambiaria volvió a apoyarse más en la intervención oficial que en una mejora estructural de las expectativas económicas.