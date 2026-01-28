El dólar oficial rebota sin fuerza y confirma un enero en baja pese al relato de estabilidad

El mercado cambiario transitó otra jornada de leves ajustes, con el dólar mayorista avanzando $2 hasta los $1.446,50, el valor más alto desde mediados de mes. Aun así, la cotización permaneció holgadamente por debajo del techo de la banda cambiaria y acumuló en enero una caída de $8,50, equivalente a casi 1%. En el segmento minorista, el dólar subió $5 y cerró en $1.470 en el Banco Nación.
La dinámica cambiaria volvió a mostrar un mercado calmo, sostenido por la presencia constante del Banco Central en el mercado oficial. Las compras de divisas se mantuvieron sin generar tensiones visibles, en un escenario donde la demanda privada de dólares siguió contenida y el volumen operado fue bajo.
En paralelo, los dólares financieros mostraron movimientos moderados. El MEP avanzó levemente hasta la zona de los $1.463, mientras que el contado con liquidación se ubicó en torno a los $1.509. El dólar blue, en cambio, retrocedió y volvió a ubicarse por debajo del minorista oficial, una postal que se repitió a lo largo del mes.
Desde el mercado señalaron que el comportamiento del dólar respondió a un proceso de reacomodamiento suave, con mayor atractivo por los activos en pesos. Las tasas elevadas y la recomposición de la liquidez favorecieron ese escenario, aunque la estabilidad cambiaria volvió a apoyarse más en la intervención oficial que en una mejora estructural de las expectativas económicas.