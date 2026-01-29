Del Plá denunció una ofensiva contra pibes y pibas para encubrir el fracaso del modelo libertario

La legisladora por el Partido Obrero afirmó que el proyecto de ley presentado por el oficialismo buscó correr el eje del debate público y ocultar a los verdaderos responsables de las redes criminales. Según planteó, el régimen penal juvenil propuesto pretendió responsabilizar a los sectores más vulnerables mientras se protege a quienes concentran poder económico y político.

La diputada también advirtió que la baja de la edad de imputabilidad se inscribió en un paquete más amplio de reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, junto con la reforma laboral y la modificación del Código Penal. Para Del Plá, se trató de una avanzada reaccionaria y represiva que contó con el aval de gobernadores a los que calificó como cómplices.Por último, desde el Frente de Izquierda Unidad reafirmaron su rechazo al proyecto y anticiparon que enfrentarán la iniciativa en el Congreso. Del Plá remarcó que criminalizar a la juventud no resolvió ni resolverá el problema de fondo y que el debate volvió a evidenciar una estrategia política orientada a disciplinar a los sectores populares.