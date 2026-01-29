29.01.2026 / DIPUTADOS

Del Plá denunció una ofensiva contra pibes y pibas para encubrir el fracaso del modelo libertario


La diputada nacional Romina Del Plá rechazó con dureza el proyecto de régimen penal juvenil impulsado por el Gobierno para tratarse en las sesiones extraordinarias de febrero. Desde el Frente de Izquierda Unidad, sostuvo que la iniciativa no apunta a resolver el delito sino a descargar sobre la juventud y las infancias las consecuencias de un modelo económico en crisis.




La legisladora por el Partido Obrero afirmó que el proyecto de ley presentado por el oficialismo buscó correr el eje del debate público y ocultar a los verdaderos responsables de las redes criminales. Según planteó, el régimen penal juvenil propuesto pretendió responsabilizar a los sectores más vulnerables mientras se protege a quienes concentran poder económico y político.

Del Plá señaló que las estructuras del narcotráfico y la trata no se sostienen desde los márgenes sociales, sino desde vínculos directos con empresarios y sectores privilegiados, amparados por la justicia y el Estado. En ese sentido, cuestionó que el discurso punitivo vuelva a poner en la mira a pibes y pibas, en lugar de avanzar sobre los circuitos de corrupción y connivencia.

La diputada también advirtió que la baja de la edad de imputabilidad se inscribió en un paquete más amplio de reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, junto con la reforma laboral y la modificación del Código Penal. Para Del Plá, se trató de una avanzada reaccionaria y represiva que contó con el aval de gobernadores a los que calificó como cómplices.

Por último, desde el Frente de Izquierda Unidad reafirmaron su rechazo al proyecto y anticiparon que enfrentarán la iniciativa en el Congreso. Del Plá remarcó que criminalizar a la juventud no resolvió ni resolverá el problema de fondo y que el debate volvió a evidenciar una estrategia política orientada a disciplinar a los sectores populares.

