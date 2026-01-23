Trump anunció un cese temporal en la guerra entre Rusia y Ucrania por el frío extremo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se comunicó con su par ruso, Vladimir Putin, para pedir una pausa temporal en los bombardeos contra Ucrania en medio del invierno europeo y aseguró que Moscú aceptó un alto al fuego de una semana, al afirmar que “he pedido personalmente al presidente Putin que no dispare contra Kiev y otras ciudades durante una semana, y lo ha aceptado”.La declaración fue realizada durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca y presentada como una medida de carácter humanitario frente a las temperaturas extremas que atraviesa Ucrania, donde en los próximos días se esperan registros inferiores a los 20 grados bajo cero y amplias zonas del país permanecieron sin electricidad, calefacción ni agua caliente tras los ataques a la infraestructura energética.Pese al anuncio de Washington, el Kremlin evitó ratificar el acuerdo y mantuvo la cautela sobre su implementación, ya que el vocero presidencial Dmitri Peskov señaló ante la consulta de la prensa que “todavía no puede comentar sobre esto”.Desde Kiev, el presidente Volodímir Zelenski agradeció la mediación estadounidense y recordó que la tregua ya había sido discutida en un encuentro trilateral realizado la semana pasada en Abu Dabi, donde, según explicó, sus equipos "lo debatieron en Emiratos Árabes” y remarcó que “los pasos para desescalar contribuyen a un progreso real para terminar la guerra”.La eventual pausa se daría en un conflicto que está próximo a cumplir cuatro años y que, de acuerdo con estimaciones recientes del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, podría superar los dos millones de bajas militares totales, en un escenario de desgaste prolongado en el que Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano y los avances en el frente son cada vez más limitados.