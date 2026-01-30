Gobernadores del Norte anticipan apoyo a la reforma laboral, pero reclaman compensaciones fiscales

Los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil manifestaron su predisposición a respaldar la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei tras reunirse en la Ciudad de Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, aunque condicionaron ese acompañamiento a cambios que atenúen el impacto fiscal que la iniciativa tendría sobre las arcas provinciales.El encuentro se desarrolló en la Casa de Salta y formó parte de la ronda de negociaciones que el Ejecutivo nacional mantiene con mandatarios considerados dialoguistas de cara al tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias, donde los gobernadores del Norte, no de manera unificada, plantearon reparos sobre los artículos que recortan recursos coparticipables.Desde Salta, Sáenz sostuvo que existe coincidencia en la necesidad de avanzar con una actualización del régimen laboral, pero advirtió que el esquema propuesto no puede profundizar la caída de ingresos que ya sufren las provincias por la baja del consumo y de la recaudación impositiva, en especial del IVA, por lo que reclamó alternativas de compensación fiscal.En la misma línea, Jaldo alertó que las modificaciones vinculadas al Impuesto a las Ganancias podrían generar una pérdida significativa de recursos coparticipables y remarcó que, sin mecanismos que garanticen previsibilidad financiera, las provincias enfrentarían mayores dificultades para sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales.Durante la reunión, Santilli escuchó los planteos y los trasladó a la Casa Rosada, aunque el ala más dura del Gobierno, encabezada por el ministro de Economía Luis Caputo, mantiene una posición inflexible respecto del artículo que afecta la recaudación provincial y supedita cualquier compensación al respaldo parlamentario del proyecto.Con el tratamiento de la reforma previsto para las próximas semanas en el Senado, los mandatarios comenzaron a evaluar una estrategia común y analizan convocar a otros gobernadores en el ámbito del Consejo Federal de Inversiones, ante la percepción de que las negociaciones individuales con el Ejecutivo nacional podrían dejarlos sin garantías concretas frente a una reforma que prioriza el ajuste fiscal por sobre el impacto territorial.