El gobierno bonaerense cerró un basural histórico y pusieron en marcha un complejo ambiental en Salto

El gobernador Axel Kicillof y la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar encabezaron en Salto la inauguración de un complejo ambiental que reemplazó un basural a cielo abierto y puso fin a una problemática histórica para la comunidad. El predio fue saneado y equipado con infraestructura destinada a la gestión segura de residuos, el reciclado y la promoción de prácticas sustentables.

La intervención se inscribió en una política integral del Ministerio de Ambiente de la Provincia, orientada a cerrar basurales y ordenar la disposición final de residuos urbanos. A partir de relevamientos territoriales, la cartera ambiental impulsó complejos con celdas sanitarias, cortinas forestales y plantas de reciclado, con el objetivo de reducir impactos ambientales y mejorar la salud pública.En el caso de Salto, la Provincia entregó además un camión para la recolección diferenciada e incorporó dispositivos para fomentar la separación en origen. El nuevo esquema permitió una disposición final segura y mejoró las condiciones laborales de quienes trabajaron en el sector, integrando una mirada ambiental con inclusión social.“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Salto: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, brindando además condiciones dignas a los y las trabajadoras del sector”, afirmó Kicillof durante la inauguración. En la misma línea, Vilar sostuvo: “Hoy estamos saldando una deuda histórica con los vecinos y vecinas de esta comunidad, que ya no van a tener que respirar olor a basura. Esto es lo que vale la pena: mejorarle la vida a la gente”.Desde la creación del Ministerio de Ambiente provincial, la gestión fortaleció los sistemas municipales con maquinaria, equipamiento productivo y más de un centenar de camiones para la recolección diferenciada. Aun en un contexto adverso, la Provincia avanzó con inversión pública, educación ambiental y planificación territorial, consolidando una política de residuos que priorizó el ambiente y la calidad de vida en los municipios bonaerenses.