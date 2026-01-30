El dólar cerró enero en calma forzada y anotó su primera baja mensual desde agosto

El dólar oficial mostró un leve avance en la última rueda de enero y se ubicó en $1.448 para la venta en el mercado mayorista, con una suba diaria de $3,5. Aun así, el tipo de cambio cerró el mes con una caída acumulada de $7, equivalente al 0,48%, y marcó su primera baja mensual desde agosto de 2025, en un contexto de fuerte intervención oficial y control de expectativas.

Pese al cierre mensual en baja, en las últimas jornadas se observó un cambio en la tendencia. En la última semana de enero, el dólar mayorista avanzó más de 1%, aunque todavía se mantuvo a casi 8% del techo de la banda, fijado en $1.563. El movimiento expuso los límites de la calma cambiaria y dejó en evidencia la fragilidad del equilibrio alcanzado.En paralelo, el mercado informal profundizó su retroceso. El dólar blue cayó $5 en la jornada y acumuló una baja de $60 en el mes, mientras que los dólares financieros mostraron un comportamiento mixto, con el MEP y el contado con liquidación cerrando enero con descensos moderados.La menor presión dolarizadora fue leída por el mercado como una oportunidad para reforzar las reservas, aunque a un costo elevado. La última licitación del Tesoro cerró con un rollover del 124%, pero convalidó tasas de interés de hasta 42,41% en el tramo corto, un nivel que volvió a poner en discusión la sostenibilidad del esquema y el verdadero precio de la estabilidad cambiaria que el Gobierno celebró en el cierre del mes.