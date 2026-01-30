30.01.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar cerró enero en calma forzada y anotó su primera baja mensual desde agosto


Tras un inicio de año sin sobresaltos, el tipo de cambio oficial subió levemente en la última rueda de enero pero igual se encaminó a cerrar el mes en baja, un dato que el Gobierno leyó como señal de estabilidad luego del cambio en el esquema de bandas. La pax cambiaria convivió, sin embargo, con tasas altas y señales de ajuste que condicionaron el frente financiero.




El dólar oficial mostró un leve avance en la última rueda de enero y se ubicó en $1.448 para la venta en el mercado mayorista, con una suba diaria de $3,5. Aun así, el tipo de cambio cerró el mes con una caída acumulada de $7, equivalente al 0,48%, y marcó su primera baja mensual desde agosto de 2025, en un contexto de fuerte intervención oficial y control de expectativas.

El arranque de 2026 estuvo atravesado por la modificación del esquema de bandas cambiarias, una decisión que le dio previsibilidad al mercado y habilitó una mayor acumulación de reservas por parte del Banco Central. Esa estrategia permitió sostener la estabilidad cambiaria, una tarea que el equipo económico había postergado en otros momentos y que, cada vez que falló, derivó en episodios de tensión sobre el dólar.

Pese al cierre mensual en baja, en las últimas jornadas se observó un cambio en la tendencia. En la última semana de enero, el dólar mayorista avanzó más de 1%, aunque todavía se mantuvo a casi 8% del techo de la banda, fijado en $1.563. El movimiento expuso los límites de la calma cambiaria y dejó en evidencia la fragilidad del equilibrio alcanzado.

En paralelo, el mercado informal profundizó su retroceso. El dólar blue cayó $5 en la jornada y acumuló una baja de $60 en el mes, mientras que los dólares financieros mostraron un comportamiento mixto, con el MEP y el contado con liquidación cerrando enero con descensos moderados.

La menor presión dolarizadora fue leída por el mercado como una oportunidad para reforzar las reservas, aunque a un costo elevado. La última licitación del Tesoro cerró con un rollover del 124%, pero convalidó tasas de interés de hasta 42,41% en el tramo corto, un nivel que volvió a poner en discusión la sostenibilidad del esquema y el verdadero precio de la estabilidad cambiaria que el Gobierno celebró en el cierre del mes.

Lo más leído

1

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

2

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

3

Monteoliva: La inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos

4

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

5

La desidia de la gestión de Jorge Macri: un cartonero murió desangrentado mientras en un contenedor

Más notas de este tema

El Gobierno oficializó un aumento en los impuestos al combustible: cuáles serán los precios de la nafta y el gasoil en febrero

30/01/2026 - Economía

El Gobierno oficializó un aumento en los impuestos al combustible: cuáles serán los precios de la nafta y el gasoil en febrero

Mientras Wall Street castiga los bonos, el riesgo país baja por el colchón de reservas

30/01/2026 - ECONOMIA

Mientras Wall Street castiga los bonos, el riesgo país baja por el colchón de reservas

El dólar oficial rebota sin fuerza y confirma un enero en baja pese al relato de estabilidad

29/01/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial rebota sin fuerza y confirma un enero en baja pese al relato de estabilidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.