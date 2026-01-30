El Gobierno oficializó un aumento en los impuestos al combustible: cuáles serán los precios de la nafta y el gasoil en febrero

El Gobierno nacional oficializó un nuevo incremento en los impuestos a los combustibles, el cual se espera que impacte en los precios de la nafta y el gasoil durante todo febrero. La medida fue publicada este viernes a través del Decreto 74/2026 del Boletín Oficial y contempla una actualización del impuesto a los combustibles líquidos y del gravamen al dióxido de carbono.Se trata de un ajuste que forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que el Ejecutivo viene aplicando desde el año pasado, en el marco de un cronograma pendiente de 2024 que se terminó de instrumentar de manera escalonada a lo largo de 2025.El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En los considerandos, el Gobierno señaló que la decisión apunta a “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”.Según lo dispuesto en el texto del decreto, las naftas registrarán un aumento de $16,773 por litro en concepto del impuesto a los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 correspondiente al impuesto al dióxido de carbono.En tanto, para el gasoil el incremento será de $14,372 por litro en el gravamen general. Además, la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y determinadas zonas del interior del país tendrá una suba de $7,782, mientras que el impuesto al CO aumentará $1,638 por litro.Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los nuevos valores surgen de la fórmula de actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC. Este mecanismo fue establecido originalmente por el Decreto 501/18, que dispuso que los montos de estos impuestos se ajusten en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre previo.No obstante, el propio texto recuerda que, si bien desde 2018 el impuesto a los combustibles líquidos y el gravamen al dióxido de carbono deben actualizarse cada tres meses, distintas gestiones optaron por postergar su aplicación para atenuar el impacto en los precios al consumidor. En esta oportunidad, la prórroga se extendió hasta febrero.Cabe recordar que en la actualización anterior, correspondiente a enero, los incrementos habían sido de $17,291 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el gravamen al CO para las naftas.En el caso del gasoil, la suba fue de $14,390 por litro para el impuesto general, $7,792 para la alícuota diferencial y $1,640 por litro para el impuesto al dióxido de carbono.