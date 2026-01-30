Valdés apoyó la reforma laboral y pidió modernizar el sistema pese a la crisis en Corrientes por la caída de la coparticipación

Con la provincia en crisis por la caída de la coparticipación federal, el gobernador Juan Pablo Valdés respaldó la reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.En una conferencia de prensa conjunta con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador correntino consideró que los cambios en la norma laboral va a “generar más trabajo”, aunque admitió que va a dialogar con ministros, diputados y senadores para tener una postura definitiva con relación a al proyecto. "Tenemos que modernizar nuestro sistema laboral", indicó el mandatario provincial.El mandatario había sostenido que la provincia no tiene margen para otorgar aumentos salariales. Además, precisó que Nación tiene una deuda cercana a los 250 mil millones de pesos con Corrientes y que el déficit provincial supera los 160 mil millones. En esa oportunidad, el gobernador caracterizó la situación fiscal de la provincia como “compleja”, aunque este viernes no dudo en mostrarse favorable a que avancen los cambios que propone Gobierno en la ley laboral.Durante la rueda de prensa, Santilli destacó la agenda de trabajo planteada por el gobernador de Corrientes y aseguró que el diálogo con las provincias incluye temas estructurales. “Juan Pablo nos presentó una agenda larga de trabajo que incluye la caja jubilatoria, compensación de deuda, energía y otras cuestiones de fondo y estructurales”, señaló tras el encuentro.En ese marco, indicó que también hubo conversaciones con legisladores nacionales sobre los principales ejes del Gobierno y remarcó el impulso a la reforma laboral. “Con los diputados y senadores hablamos de la agenda nacional, especialmente sobre la modernización laboral para formalizar a los trabajadores”, afirmó, al tiempo que mencionó que “la provincia hizo el planteo respecto al tema de Ganancias”.Al referirse a la situación económica, el ministro sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es fortalecer el desarrollo federal. “Queremos generar desarrollo, trabajo y que los recursos lleguen a las provincias”, subrayó, y advirtió que “la Argentina no genera un puesto de trabajo formal neto hace 15 años”, uno de los argumentos centrales del oficialismo para avanzar con cambios en el sistema laboral.En tanto, el ministro reconoció que el crecimiento económico no impacta de manera homogénea en todos los sectores. “La economía está creciendo, pero hay sectores que están más fuertes que otros. El consumo tarda un poco más”, explicó, y agregó que “el desafío de este año es crecer más parejo y creo que estamos por el camino correcto”.