Milei negociaría con Trump para recibir deportados de Estados Unidos

En una maniobra que profundizaría el alineamiento geopolítico entre ambos países, Estados Unidos y Argentina mantendrían "conversaciones avanzadas" para firmar un acuerdo que permitiría a Donald Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia el país sudamericano.Según una investigación publicada hoy por The New York Times, el pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.De acuerdo a fuentes familiarizadas con la negociación citadas por el medio estadounidense, el acuerdo aún no está cerrado pero las tratativas progresan rápidamente. La iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración Trump.Para el gobierno de Javier Milei, aceptar estos traslados significaría un fortalecimiento de su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local. The New York Times destaca que estas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.