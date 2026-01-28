30.01.2026 / Internacional

Milei negociaría con Trump para recibir deportados de Estados Unidos

Según una investigación publicada por The New York Times, el pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra enviar a sus lugares de origen.




En una maniobra que profundizaría el alineamiento geopolítico entre ambos países, Estados Unidos y Argentina mantendrían "conversaciones avanzadas" para firmar un acuerdo que permitiría a Donald Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia el país sudamericano.

Según una investigación publicada hoy por The New York Times, el pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.

De acuerdo a fuentes familiarizadas con la negociación citadas por el medio estadounidense, el acuerdo aún no está cerrado pero las tratativas progresan rápidamente. La iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración Trump.

Para el gobierno de Javier Milei, aceptar estos traslados significaría un fortalecimiento de su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local. The New York Times destaca que estas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.

El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.

Lo más leído

1

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

2

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

3

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

4

Monteoliva: La inseguridad no es la mayor preocupación de los argentinos

5

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

Más notas de este tema

Trump profundiza la ofensiva contra Cuba y reactiva la amenaza de un bloqueo total

30/01/2026 - AMENAZAS

Trump profundiza la ofensiva contra Cuba y reactiva la amenaza de un bloqueo total

Trump anunció un cese temporal en la guerra entre Rusia y Ucrania por el frío extremo

30/01/2026 - ALTO AL FUEGO

Trump anunció un cese temporal en la guerra entre Rusia y Ucrania por el frío extremo

Trump redobla sus amenazas a Irán: El próximo ataque será mucho peor

28/01/2026 - CONFLICTO

Trump redobla sus amenazas a Irán: El próximo ataque será mucho peor

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.