02.02.2026 / COMUNICADO

La Iglesia envió un comunicado al Gobierno frente al proyecto para bajar la edad de imputabilidad: "El desafío es más amplio"

La Conferencia Episcopal Argentina cuestionó que la única herramienta del Estado sea centrar el debate "casi exclusivamente" en la pena. "El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho", señalaron.



La Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado este sábado donde, en medio del debate por la ley que impulsa el Gobierno para bajar de edad de imputabilidad, pidió por una abordaje más integral para tratar el Régimen Penal Juvenil. "El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho", señalaron, previo a cuestionar que la única herramienta del Estado sea centrar el debate "casi exclusivamente" en la pena.

En un escrito titulado "Para los jóvenes, más educación, más comunidad" y firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro, la Iglesia aseguró que está cercana "al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos", Sin embargo, aclararon, "insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja que interpela a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado".

La modificación del Régimen Penal Juvenil (que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años) es uno de los proyectos que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias de febrero para intentar conseguir su aprobación, en medio de la conmoción social por el macabro crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe por tres adolescentes de 14 años.

Para la Iglesia, "el desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho".

Luego trajo al recuerdo las preguntas y el llamado a la reflexión realizado por la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina en marzo de 2025. “Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente? Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?”, se preguntaron.

En este marco, remarcaron una convicción que vuelven a hacer propia: "Es imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza".

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

3

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

4

El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

5

Causa YPF: el Gobierno rechazó revelar la ubicación del oro del Banco Central

Más notas de este tema

Trump furioso con los Grammy: anunció que iniciará acciones legales contra el conductor de la última edición

02/02/2026 - EN LAS REDES

Trump furioso con los Grammy: anunció que iniciará acciones legales contra el conductor de la última edición

Los alimentos vuelven a incidir en la inflación y enero se cerraría por arriba del 2%

02/02/2026 - ECONOMÍA

Los alimentos vuelven a incidir en la inflación y enero se cerraría por arriba del 2%

Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en febrero: alquileres, servicios, prepagas y más

02/02/2026 - ECONOMÍA

Uno por uno, todos los aumentos que se vienen en febrero: alquileres, servicios, prepagas y más

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.