Alak y Correa participaron del cierre de una iniciativa de prevención contra el trabajo infantil en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, participaron del último día del programa Vacaciones sin trabajo infantil en la República de los Niños.La política pública, impulsada por la cartera bonaerense a través de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), propone actividades recreativas y educativas destinadas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.“Estas iniciativas son fundamentales para que nuestros chicos y chicas puedan disfrutar de un receso con derechos, aprendizaje y recreación. Desde el Estado vamos a seguir trabajando para prevenir el trabajo infantil y acompañar a las familias que más lo necesitan”, sostuvo Alak.Por su parte, el ministro expresó: “Como dijo el general Perón hace ocho décadas: en la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños”.Y añadió que “el peronismo consagró los derechos de la niñez y la ancianidad en la Constitución de 1949, y pese a los intentos de desmantelarla impulsados por los odiadores del pueblo, ese legado sigue siendo un mandato histórico que nos impulsa a construir un futuro más justo”.Cada contingente está integrado por chicos y chicas provenientes de los nodos COPRETI, donde se implementan políticas de lucha contra el trabajo infantil y de protección del trabajo adolescente. Las jornadas son coordinadas por profesores de educación física y asistentes sociales.Además, los grupos cuentan con el acompañamiento de adultos referentes de cada comunidad y el Ministerio de Desarrollo Social colabora garantizando el transporte, mientras que el Ministerio de Salud dispone de una posta sanitaria para la atención ante eventuales asistencias médicas.Durante enero, arribaron al predio de Gonnet contingentes provenientes de La Plata, Florencio Varela, Guernica, Almirante Brown, La Matanza, Lanús, Merlo, Lomas de Zamora, Moreno, Brandsen, Ensenada, Punta Indio, San Vicente, San Martín, Esteban Echeverría y Berazategui.