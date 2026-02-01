El dólar arrancó febrero en alza mientras el Gobierno celebró la pax cambiaria

El dólar oficial minorista cotizó este lunes 2 de febrero a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de las entidades financieras informado por el Banco Central lo ubicó en $1.468,83 para la venta. En el segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa operó en torno a los $1.450.

La jornada mostró un nuevo avance del tipo de cambio oficial, que alcanzó máximos de las últimas semanas, en un contexto de fuerte control cambiario y con el Gobierno destacando la acumulación de reservas lograda durante enero. Ese esquema permitió contener tensiones, aunque a costa de una mayor intervención y señales de atraso frente a otros precios de la economía.En tanto, el dólar tarjeta o turista se posicionó en $1.911, al aplicar el recargo del 30% deducible de Ganancias sobre el valor oficial. En el segmento cripto, el dólar Bitcoin operó cerca de los $1.498,70, mientras que la criptomoneda más utilizada cotizó en torno a los 78.876 dólares, en una jornada sin sobresaltos para ese mercado.