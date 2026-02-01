02.02.2026 / MERCADO CAMBIARIO

El dólar arrancó febrero en alza mientras el Gobierno celebró la pax cambiaria


El tipo de cambio oficial volvió a subir este lunes y los dólares paralelos mostraron movimientos dispares. El esquema cambiario se sostuvo con intervención y acumulación de reservas, en un contexto de caída de bonos y acciones.




El dólar oficial minorista cotizó este lunes 2 de febrero a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de las entidades financieras informado por el Banco Central lo ubicó en $1.468,83 para la venta. En el segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa operó en torno a los $1.450.

La jornada mostró un nuevo avance del tipo de cambio oficial, que alcanzó máximos de las últimas semanas, en un contexto de fuerte control cambiario y con el Gobierno destacando la acumulación de reservas lograda durante enero. Ese esquema permitió contener tensiones, aunque a costa de una mayor intervención y señales de atraso frente a otros precios de la economía.

En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con una cotización alineada al valor minorista oficial. La brecha se mantuvo acotada, reflejando un mercado cambiario intervenido y con escaso margen para movimientos bruscos.

Por su parte, el dólar contado con liquidación cotizó a $1.497,87, con una brecha del 3,3% respecto del oficial, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.457,08, apenas 0,5% por encima. Ambos financieros acompañaron un escenario de mayor cautela, en línea con la baja registrada en acciones y bonos.

En tanto, el dólar tarjeta o turista se posicionó en $1.911, al aplicar el recargo del 30% deducible de Ganancias sobre el valor oficial. En el segmento cripto, el dólar Bitcoin operó cerca de los $1.498,70, mientras que la criptomoneda más utilizada cotizó en torno a los 78.876 dólares, en una jornada sin sobresaltos para ese mercado.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

3

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

4

El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

5

Causa YPF: el Gobierno rechazó revelar la ubicación del oro del Banco Central

Más notas de este tema

Caputo justificó la salida de Lavagna del Indec y volvió a prometer una inflación internacional

02/02/2026 - POLEMICA

Caputo justificó la salida de Lavagna del Indec y volvió a prometer una inflación internacional

Febrero arrancó con señales de alerta en los mercados mientras el riesgo país se sostuvo debajo de los 500 puntos

02/02/2026 - FINANZAS

Febrero arrancó con señales de alerta en los mercados mientras el riesgo país se sostuvo debajo de los 500 puntos

Domingo Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió por la "reactivación del mercado interno"

01/02/2026 - Nuevas críticas

Domingo Cavallo volvió a cruzar al Gobierno y pidió por la "reactivación del mercado interno"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.