El dólar arrancó febrero en alza mientras el Gobierno celebró la pax cambiaria

El dólar oficial minorista cotizó este lunes 2 de febrero a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de las entidades financieras informado por el Banco Central lo ubicó en $1.468,83 para la venta. En el segmento mayorista, referencia del mercado, la divisa operó en torno a los $1.450.
La jornada mostró un nuevo avance del tipo de cambio oficial, que alcanzó máximos de las últimas semanas, en un contexto de fuerte control cambiario y con el Gobierno destacando la acumulación de reservas lograda durante enero. Ese esquema permitió contener tensiones, aunque a costa de una mayor intervención y señales de atraso frente a otros precios de la economía.
En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con una cotización alineada al valor minorista oficial. La brecha se mantuvo acotada, reflejando un mercado cambiario intervenido y con escaso margen para movimientos bruscos.
Por su parte, el dólar contado con liquidación cotizó a $1.497,87, con una brecha del 3,3% respecto del oficial, mientras que el dólar MEP se ubicó en $1.457,08, apenas 0,5% por encima. Ambos financieros acompañaron un escenario de mayor cautela, en línea con la baja registrada en acciones y bonos.
En tanto, el dólar tarjeta o turista se posicionó en $1.911, al aplicar el recargo del 30% deducible de Ganancias sobre el valor oficial. En el segmento cripto, el dólar Bitcoin operó cerca de los $1.498,70, mientras que la criptomoneda más utilizada cotizó en torno a los 78.876 dólares, en una jornada sin sobresaltos para ese mercado.