Caputo justificó la salida de Lavagna del Indec y volvió a prometer una inflación internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec respondió a una redefinición en la forma de trabajo del organismo, en el marco del rumbo que el Gobierno imprimió a su programa económico. Las declaraciones se dieron durante una entrevista radial, en medio de cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.

En esa línea, el ministro evitó referirse a eventuales tensiones internas o diferencias metodológicas, aunque el recambio en el Indec se produjo en un contexto de fuerte ajuste económico y con el organismo en el centro del debate público por la medición de precios.Caputo también volvió a insistir con una de las principales promesas del oficialismo al asegurar que “la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales”, una afirmación que se repite desde el inicio de la gestión pero que convive con el impacto del ajuste sobre los ingresos y el consumo.Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se conocieron pocas horas después de confirmarse formalmente la salida de Lavagna, un funcionario que había atravesado distintos gobiernos y cuya gestión había sido valorada por sectores técnicos, incluso por fuera del arco oficialista.