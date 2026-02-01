Caputo justificó la salida de Lavagna del Indec y volvió a prometer una inflación internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec respondió a una redefinición en la forma de trabajo del organismo, en el marco del rumbo que el Gobierno imprimió a su programa económico. Las declaraciones se dieron durante una entrevista radial, en medio de cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales.
“Había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado”, sostuvo Caputo al explicar la decisión, y buscó bajar el tono político del desplazamiento al señalar que Lavagna “se fue bien y quedamos en buenos términos”.
En esa línea, el ministro evitó referirse a eventuales tensiones internas o diferencias metodológicas, aunque el recambio en el Indec se produjo en un contexto de fuerte ajuste económico y con el organismo en el centro del debate público por la medición de precios.
Caputo también volvió a insistir con una de las principales promesas del oficialismo al asegurar que “la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales”, una afirmación que se repite desde el inicio de la gestión pero que convive con el impacto del ajuste sobre los ingresos y el consumo.
Las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda se conocieron pocas horas después de confirmarse formalmente la salida de Lavagna, un funcionario que había atravesado distintos gobiernos y cuya gestión había sido valorada por sectores técnicos, incluso por fuera del arco oficialista.