03.02.2026 / DEFENSA

Adorni salió a justificar la salida de Lavagna del INDEC: Había diferencias de criterios

El jefe de Gabinete explicó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC y defendió la decisión del Gobierno de postergar la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación que le valió varios cuestionamientos.




En un intento de explicar la prematura renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que la salida se debió a una “diferencia de criterios” vinculada al momento elegido para implementar la nueva metodología de medición de la inflación, una decisión que el Gobierno resolvió postergar para evitar distorsiones en la comparación de los datos oficiales.

“Él tenía diferencias de criterios. Creía que enero tenía que ser la fecha para iniciar con la actualización de la canasta y nosotros no estabamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos”, sostuvo Adorni en la última entrevista que brindó a TN, donde además apeló a que no están "dispuestos a que la gente no tenga base de comparación” para ratificar la postura oficial. 

En ese marco, el jefe de Gabinete insistió en que el Gobierno insiste en mostrar la "baja inflacionaria". “Son un sinfín de inconsistencias e incoherencias. Precisamente no cambiamos los índices ni la metodología de cálculo para que no digan que la cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene o el otro. Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar”, defendió. 

CONTEXTO

La salida de Lavagna se produjo en el marco de la decisión del Gobierno de postergar la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor, que estaba prevista para febrero y que ya contaba con los cambios técnicos preparados dentro del organismo estadístico.

Las declaraciones del jefe de ministros se alinearon a las del titular de la cartera económica, Luis Caputo, cuando sostuvo que mantendrán el actual sistema de medición hasta que "el proceso de desinflación esté consolidado". En esa línea, había reiterado que el hecho de estar "muy confiados de que la inflación va a caer", en Casa Rosada prefieren "no dar lugar a especulaciones”.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

3

El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

4

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

5

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

Más notas de este tema

Tras la liberaciòn de un argentino detenido en Venezuela, el Gobierno insistiò en pedir por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

03/02/2026 - INTERNACIONAL

Tras la liberaciòn de un argentino detenido en Venezuela, el Gobierno insistiò en pedir por Nahuel Gallo y Germán Giuliani

Luego de la renuncia de Lavagna al INDEC, el Gobierno posterga la nueva fórmula para medir la inflación

03/02/2026 - INFLACIÓN

Luego de la renuncia de Lavagna al INDEC, el Gobierno posterga la nueva fórmula para medir la inflación

Diputados: exigen un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

03/02/2026 - CAMARA BAJA

Diputados: exigen un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.