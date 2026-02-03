Adorni salió a justificar la salida de Lavagna del INDEC: Había diferencias de criterios

En un intento de explicar la prematura renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que la salida se debió a una “diferencia de criterios” vinculada al momento elegido para implementar la nueva metodología de medición de la inflación, una decisión que el Gobierno resolvió postergar para evitar distorsiones en la comparación de los datos oficiales.“Él tenía diferencias de criterios. Creía que enero tenía que ser la fecha para iniciar con la actualización de la canasta y nosotros no estabamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos”, sostuvo Adorni en la última entrevista que brindó a TN, donde además apeló a que no están "dispuestos a que la gente no tenga base de comparación” para ratificar la postura oficial.En ese marco, el jefe de Gabinete insistió en que el Gobierno insiste en mostrar la "baja inflacionaria". “Son un sinfín de inconsistencias e incoherencias. Precisamente no cambiamos los índices ni la metodología de cálculo para que no digan que la cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene o el otro. Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar”, defendió.CONTEXTOLa salida de Lavagna se produjo en el marco de la decisión del Gobierno de postergar la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor, que estaba prevista para febrero y que ya contaba con los cambios técnicos preparados dentro del organismo estadístico.Las declaraciones del jefe de ministros se alinearon a las del titular de la cartera económica, Luis Caputo, cuando sostuvo que mantendrán el actual sistema de medición hasta que "el proceso de desinflación esté consolidado". En esa línea, había reiterado que el hecho de estar "muy confiados de que la inflación va a caer", en Casa Rosada prefieren "no dar lugar a especulaciones”.