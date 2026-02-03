03.02.2026 / ECONOMÍA

Tras un nuevo aumento de biocombustibles, cómo se verán afectados los precios en el surtidor

La Secretaría de Energía incrementó los valores del bioetanol y el biodiésel, utilizados para cortar la nafta y el gasoil, con el objetivo de evitar "distorsiones" en los precios.



El Gobierno actualizó nuevamente los precios de los biocombustibles a partir de este lunes para evitar "distorsiones", lo que podría tener un impacto en el costo de la nafta y el gasoil, luego de que se implementara un aumento de los impuestos para febrero. La decisión se puso en marcha a través de las resoluciones 24 y 25 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

Las normas establecen la suba del bioetanol a $1.000,868 el litro elaborado a base de caña de azúcar y a $917,323 el elaborado a base de maíz, además de $1.842.796 la tonelada de biodiésel. El incremento asciende a 2,5%.

De acuerdo a las resoluciones, estos aumentos responden a subsanar los "desfasajes resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos", aunque también se justifica los aumentos en el caso de que dicho precio pueda generar "distorsiones" en los precios del combustible fósil en surtidor. El incremento podría tener impacto en el precio de venta de los combustibles, ya que se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.

La venta de combustibles al público en la Argentina cerró 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia, con un buen desempeño de los premium. A lo largo del año se comercializaron 16.909.725,52 metros cúbicos, lo que representó un incremento del 0,27% en comparación con 2024.

