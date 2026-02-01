03.02.2026 / SIN PARTIDAS ASIGNADAS

Denuncian que tras la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia los fondos todavía no llegaron

Desde la oposición cuestionan el DNU firmado por el Gobierno para enfrentar los incendios en el sur del país. Señalan que la norma no crea partidas específicas ni activa asistencia directa para provincias, municipios y damnificados.


