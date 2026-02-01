Denuncian que tras la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia los fondos todavía no llegaron

Desde la oposición cuestionan el DNU firmado por el Gobierno para enfrentar los incendios en el sur del país. Señalan que la norma no crea partidas específicas ni activa asistencia directa para provincias, municipios y damnificados.
1
La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia
2
¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia
3
El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos
4
Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"