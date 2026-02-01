01.02.2026 / Drama

La grave situación de la Patagonia: más de 45 mil hectáreas arrasadas y cuatro parques nacionales afectados

Las autoridades remarcaron que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en rutas y caminos de acceso a las zonas afectadas.




Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), los incendios en la Patagonia afectaron más de 45 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. Además, consumieron cuatro parques nacionales.

"Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso", remarcaron las autoridades, quienes además dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el Lago Futalaufquen para facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.

Las condiciones meteorológicas actuales, caracterizadas por temperaturas elevadas, vientos intensos y una baja humedad relativa, complican las tareas de control y aumentan el riesgo de propagación hacia nuevas áreas boscosas.

En el operativo de emergencia en Los Alerces trabajan actualmente 247 personas de la APN, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), además de unos 265 efectivos de la provincia de Chubut. A este dispositivo se suman otros 300 brigadistas preparados en distintas regiones del país para realizar recambios en la línea de fuego y sostener las tareas durante los próximos días.

En la provincia de Santa Cruz, los focos se concentran al sur de Puerto San Julián y afectan zonas sensibles como la Reserva Provincial Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke. El fuego llegó a ubicarse a unos 4.000 metros de áreas residenciales en el Campo El Montañés, aunque las autoridades aclararon que, por el momento, no hay riesgo inmediato para las viviendas.

