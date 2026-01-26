31.01.2026 / LA POBLACIÓN ESPERA LA LLUVIA

Incendios en Chubut: nuevas tormentas reavivaron focos y ya son más de 45 mil las hectáreas perdidas

Dos tormentas eléctricas generaron nuevos focos de incendio en distintos puntos de la provincia y agravaron la emergencia ígnea en la Patagonia, donde brigadistas y bomberos continúan combatiendo el fuego en parques nacionales y zonas pobladas.




Las tormentas eléctricas registradas en las últimas horas reactivaron focos de incendio en Chubut y elevaron a más de 45 mil las hectáreas afectadas por el fuego, una situación que mantiene en alerta a las autoridades provinciales y nacionales ante la expansión de las llamas en áreas protegidas como Lanín, Nahuel Huapi y Lago Puelo.

El operativo se concentra especialmente en el Parque Nacional Los Alerces, donde trabajan de manera conjunta la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el gobierno chubutense, con un despliegue de alrededor de 500 personas entre brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo terrestre y aéreo.

Las tareas se ven condicionadas por las condiciones climáticas extremas, con altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento que favorecen las reactivaciones, mientras que desde el aire se realizan descargas de agua con helicópteros equipados con helibalde para contener los frentes más activos.

Desde el sistema de bomberos voluntarios advirtieron que el fuego sigue avanzando en sectores como Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia, donde se multiplican los cortafuegos y los trabajos de enfriamiento, en un contexto que califican como inusual por la persistencia de temperaturas superiores a los 35 grados durante varias semanas.

La atención también está puesta en la evolución del pronóstico meteorológico, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias aisladas y un descenso de la temperatura a partir de la próxima semana, aunque las ráfagas de viento previstas podrían dificultar el trabajo de los combatientes en los momentos más críticos.

Mientras tanto, las autoridades confirmaron que el incendio que afectó al sector norte del Parque Nacional Los Glaciares fue declarado extinguido tras dos semanas sin actividad, un contraste con la situación en Chubut, donde el fuego continúa activo y obliga a mantener un operativo de máxima alerta.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

Reapareció Alberto Fernández y advirtió sobre Trump: Nos estamos aliando con alguien en decadencia

3

La imagen del Gobierno muestra señales de desgaste: nueva baja del índice de confianza

4

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

5

La desidia de la gestión de Jorge Macri: un cartonero murió desangrentado mientras en un contenedor

Más notas de este tema

Tras la insistencia de las provincias, el Gobierno decretó la Emergencia Ígnea

30/01/2026 - DECRETO OFICIAL

Tras la insistencia de las provincias, el Gobierno decretó la Emergencia Ígnea

Ante los reiterados pedidos de los gobernadores, el Ejecutivo destinará fondos para combatir el fuego en la Patagonia

29/01/2026 - TRAS LA PÉRDIDA DE 31 MIL HECTÁREAS

Ante los reiterados pedidos de los gobernadores, el Ejecutivo destinará fondos para combatir el fuego en la Patagonia

Chubut: las llamas se reactivaron en el Parque Nacional Los Alerces y complica el trabajo de los brigadistas

26/01/2026 - INCENDIOS

Chubut: las llamas se reactivaron en el Parque Nacional Los Alerces y complica el trabajo de los brigadistas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.