Incendios en Chubut: nuevas tormentas reavivaron focos y ya son más de 45 mil las hectáreas perdidas

Las tormentas eléctricas registradas en las últimas horas reactivaron focos de incendio en Chubut y elevaron a más de 45 mil las hectáreas afectadas por el fuego, una situación que mantiene en alerta a las autoridades provinciales y nacionales ante la expansión de las llamas en áreas protegidas como Lanín, Nahuel Huapi y Lago Puelo.El operativo se concentra especialmente en el Parque Nacional Los Alerces, donde trabajan de manera conjunta la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el gobierno chubutense, con un despliegue de alrededor de 500 personas entre brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo terrestre y aéreo.Las tareas se ven condicionadas por las condiciones climáticas extremas, con altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento que favorecen las reactivaciones, mientras que desde el aire se realizan descargas de agua con helicópteros equipados con helibalde para contener los frentes más activos.Desde el sistema de bomberos voluntarios advirtieron que el fuego sigue avanzando en sectores como Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia, donde se multiplican los cortafuegos y los trabajos de enfriamiento, en un contexto que califican como inusual por la persistencia de temperaturas superiores a los 35 grados durante varias semanas.La atención también está puesta en la evolución del pronóstico meteorológico, ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias aisladas y un descenso de la temperatura a partir de la próxima semana, aunque las ráfagas de viento previstas podrían dificultar el trabajo de los combatientes en los momentos más críticos.Mientras tanto, las autoridades confirmaron que el incendio que afectó al sector norte del Parque Nacional Los Glaciares fue declarado extinguido tras dos semanas sin actividad, un contraste con la situación en Chubut, donde el fuego continúa activo y obliga a mantener un operativo de máxima alerta.