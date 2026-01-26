Tras la insistencia de las provincias, el Gobierno decretó la Emergencia Ígnea

La medida se adoptó cuando el fuego ya había consumido más de 45 mil hectáreas en esas jurisdicciones, en un escenario marcado por condiciones climáticas extremas que facilitaron el avance de las llamas sobre zonas rurales, áreas boscosas y parques nacionales, generando alarma entre pobladores y autoridades locales por el impacto ambiental y social.

El Gobierno nacional decretó la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa luego de semanas de reclamos formales por parte de las provincias afectadas y en un contexto de incendios forestales de magnitud inédita, una decisión que fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anunció que el Decreto de Necesidad y Urgencia ya se encontraba listo para su publicación oficial.El pedido para declarar la emergencia había sido elevado al Congreso por los gobernadores Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Claudio Vidal, quienes coincidieron en la necesidad de contar con herramientas excepcionales para fortalecer la gestión del riesgo, coordinar la protección civil y acelerar la asistencia financiera frente a la catástrofe.Desde la Casa Rosada aseguraron que ya se enviaron recursos a las provincias afectadas y detallaron que Chubut recibió en las últimas horas cuatro millones de pesos a través de Aportes del Tesoro Nacional, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional publicó la Resolución 91/2026 para financiar el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.Esa resolución contempla el envío de aproximadamente 100 mil millones de pesos a más de mil asociaciones de bomberos, una cifra que será distribuida entre entidades de base y federaciones provinciales, aunque distintas organizaciones ambientales y referentes territoriales advirtieron que los fondos resultan insuficientes frente a un daño que ya consideran en gran parte irreversible.La decisión del Ejecutivo se produjo luego de una reunión de la mesa política en Casa Rosada, donde se evaluó el impacto creciente de las críticas por la falta de respuesta temprana ante los incendios, mientras en el territorio continúan trabajando brigadistas y bomberos con recursos limitados, en un contexto de recortes presupuestarios que, según informes especializados, redujeron de forma drástica las capacidades del Estado para prevenir y combatir el fuego.