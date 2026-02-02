El dólar frena en seco y deja en evidencia el corset cambiario del gobierno

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cayó cuatro pesos y cerró en $1.447, alejándose del techo de la banda cambiaria, que quedó establecido en $1.567,85 tras la última actualización. La baja llegó luego de una semana previa de subas acumuladas y se apoyó en una mayor oferta de divisas, principalmente por la liquidación del complejo agroexportador y colocaciones de deuda corporativa en dólares.

Así, el inicio de febrero encontró a un mercado cambiario momentáneamente más calmo, pero sostenido por equilibrios frágiles. La pausa del dólar oficial no disipó las dudas sobre la sostenibilidad del esquema libertario, que dependió de factores externos y transitorios para mostrar estabilidad, mientras la economía real siguió acusando el impacto de un tipo de cambio cada vez más retrasado.