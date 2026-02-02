03.02.2026 / FINANZAS

Los mercados le pasan factura al experimento libertario: se hunden los ADRs y el Riesgo País vuelve a rozar los 500 puntos

La decisión del Gobierno de Javier Milei de cerrar la puerta al financiamiento internacional volvió a golpear de lleno a los activos argentinos. En Wall Street, las acciones y los bonos operaron en baja, mientras el riesgo país escaló hasta la zona de los 500 puntos básicos, una señal de desconfianza que volvió a encender alarmas en la City.



Los ADRs argentinos registraron caídas generalizadas de hasta 4,1%, con Telecom a la cabeza, seguida por Edenor e IRSA. El clima negativo también alcanzó a otras compañías, como Bioceres Crop, que se desplomó más de 13%, reflejando la creciente volatilidad que rodea a los papeles locales en el exterior. Solo algunos activos mostraron leves subas, en un escenario claramente dominado por las ventas.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron mayormente en terreno negativo. Los Bonares mostraron bajas casi generalizadas, mientras que los Globales anotaron retrocesos marginales. En ese contexto, el riesgo país se ubicó en torno a los 496 puntos básicos, lejos del optimismo que el oficialismo intentó instalar tras el rally financiero de enero.

El trasfondo de la jornada estuvo marcado por las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ratificó que el Gobierno no tiene previsto volver a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo. La estrategia oficial apuntó a emitir bajo ley local y en pesos, una señal que el mercado leyó como una confirmación de las dificultades para acceder al crédito externo.

En la plaza local, el S&P Merval también sintió el impacto. Tras una apertura en alza, el índice líder revirtió la tendencia y cerró con una baja de más del 1% en pesos, con fuertes retrocesos en acciones industriales y energéticas. Así, el mercado volvió a exhibir el costo financiero del rumbo económico libertario, en una jornada que dejó más dudas que certezas sobre la sostenibilidad del plan oficial.

Lo más leído

1

La Justicia federal rechazó la cautelar del gobierno fueguino por la intervención del puerto de Ushuaia

2

¿Dónde está el libre mercado?: Galperin denunció a Temu por competencia desleal y el gigante chino fue a la Justicia

3

Una descendiente directa de Rosas cruzó a Milei por trasladar el sable de San Martín a Granaderos: "Gusano resentido"

4

El Gobierno le quita la custodia al Museo Histórico Nacional y entrega el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

5

Talerico denunció una trama de corrupción sistémica entre la AFA y el poder político

Más notas de este tema

El gobierno congeló el nuevo IPC y reavivó las dudas sobre las inversiones en pesos

03/02/2026 - INDEC

El gobierno congeló el nuevo IPC y reavivó las dudas sobre las inversiones en pesos

El dólar frena en seco y deja en evidencia el corset cambiario del gobierno

03/02/2026 - MERCADO CAMBIARIO

El dólar frena en seco y deja en evidencia el corset cambiario del gobierno

Caputo justificó la salida de Lavagna del Indec y volvió a prometer una inflación internacional

02/02/2026 - POLEMICA

Caputo justificó la salida de Lavagna del Indec y volvió a prometer una inflación internacional

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.