Los mercados le pasan factura al experimento libertario: se hunden los ADRs y el Riesgo País vuelve a rozar los 500 puntos

La decisión del Gobierno de Javier Milei de cerrar la puerta al financiamiento internacional volvió a golpear de lleno a los activos argentinos. En Wall Street, las acciones y los bonos operaron en baja, mientras el riesgo país escaló hasta la zona de los 500 puntos básicos, una señal de desconfianza que volvió a encender alarmas en la City.
