Curioso cruce libertario-peronista en redes: Valenzuela atacó el comercio local y Barrera lo cruzó sin filtro

El debate se desató a partir de una publicación de una cuenta libertaria en la red social X que cuestionó al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, por advertir sobre el impacto de la venta online en la economía local. El mensaje buscó instalar que el jefe comunal peronista se oponía a las compras por Internet para “cobrar impuestos”, en línea con el discurso antiestatal que impulsa el oficialismo nacional.

La respuesta no tardó en llegar desde Tres de Febrero. Diego Valenzuela, intendente en uso de licencia y uno de los primeros jefes comunales bonaerenses en alinearse con La Libertad Avanza, salió a marcar diferencias y a reivindicar el modelo de baja carga tributaria. “Lo que tienen que hacer los comerciantes gesellinos es vender por Internet, como está haciendo todo el mundo”, lanzó, en un mensaje que buscó polarizar con la gestión de Barrera.Lejos de esquivar el cruce, el intendente de Villa Gesell retrucó con ironía y una chicana directa. “Ay Diego, Diego… aunque sos medio papa frita puede que no sepas que la gastronomía y los productos regionales son la base de nuestro comercio”, escribió Barrera, al defender un esquema productivo basado en la venta directa y el trabajo local.La discusión escaló cuando Barrera aludió a la licencia que Valenzuela tomó en diciembre, tanto de la intendencia como de su banca en el Senado bonaerense, mientras aguardaba un cargo nacional. “Tal vez, en tu tiempo libre podrías pensar en cómo resolver realmente los problemas de un país”, disparó. Pese a eso, el dirigente libertario insistió en su postura, defendió la digitalización del comercio y cerró el intercambio reivindicando “10 años de cambios y transformaciones” en su distrito, mientras su nombre seguía sonando para desembarcar en la órbita de la Casa Rosada.