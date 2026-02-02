03.02.2026 / REFORMA LABORAL

Bullrich apura la reforma laboral y asegura votos tras negociar a puertas cerradas

La jefa del bloque libertario en el Senado formalizó el pedido de sesión para el 11 de febrero y salió a instalar un clima de triunfo anticipado, mientras los cambios al proyecto siguen sin hacerse públicos.




La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, firmó el pedido de sesión para el próximo 11 de febrero con el objetivo de tratar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y aseguró que el oficialismo reunió los votos necesarios para su aprobación. La afirmación llegó tras una reunión con referentes de los llamados bloques dialoguistas en el Congreso.

“Creemos que tenemos los votos”, sostuvo Bullrich ante la prensa acreditada, luego del encuentro con los jefes de bloque Eduardo Vischi, Luis Juez, Carlos Arce y Edith Terenzi. El mensaje buscó transmitir solidez política en medio de un proyecto que genera fuertes cuestionamientos sindicales y advertencias sobre la pérdida de derechos laborales.

La senadora fue más allá y calificó la iniciativa como “una ley histórica”, al afirmar que favorecería “muchísimo al país”. Según detalló, durante la reunión se revisaron los artículos uno por uno y se alcanzó “un compromiso consolidado” para avanzar en una redacción final, que quedaría cerrada en los próximos días con un dictamen definitivo.

Sin embargo, Bullrich admitió que los cambios introducidos al texto original no se conocerán hasta el momento del debate en el recinto. La definición volvió a encender críticas por la falta de transparencia y el apuro legislativo con el que el oficialismo busca avanzar sobre una reforma que impacta de lleno en las condiciones de trabajo.

Con el pedido de sesión ya presentado, el Gobierno acelera los tiempos parlamentarios mientras intenta ordenar apoyos en el Senado, en un escenario marcado por la presión del Ejecutivo y las dudas de sectores que advierten que la reforma laboral reedita viejas recetas de flexibilización.

