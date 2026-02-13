Mercado en vilo: el Merval rebota tras el golpe global, pero no esquiva otra semana en rojo

Mientras el oficialismo celebró la media sanción de la reforma laboral en el Senado, los mercados dieron otra señal de desconfianza. El S&P Merval ensayó un rebote tras la fuerte caída del jueves, aunque se encaminó a cerrar su segunda semana consecutiva en baja. En Nueva York, los ADRs argentinos recuperaron algo de terreno después de desplomes que llegaron hasta el 11%, en medio de un derrumbe generalizado en Wall Street.
