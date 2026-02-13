13.02.2026 / FINANZAS

Mercado en vilo: el Merval rebota tras el golpe global, pero no esquiva otra semana en rojo

Mientras el oficialismo celebró la media sanción de la reforma laboral en el Senado, los mercados dieron otra señal de desconfianza. El S&P Merval ensayó un rebote tras la fuerte caída del jueves, aunque se encaminó a cerrar su segunda semana consecutiva en baja. En Nueva York, los ADRs argentinos recuperaron algo de terreno después de desplomes que llegaron hasta el 11%, en medio de un derrumbe generalizado en Wall Street.




El panel líder avanzó 0,4% en pesos hasta los 2.864.013,14 puntos y trepó 1,4% en dólares, a 1.951,97 unidades. Sin embargo, el repunte no alcanzó para revertir el saldo semanal negativo. La jornada anterior dejó en evidencia la fragilidad de los activos locales: ni siquiera el avance parlamentario de la reforma laboral logró blindarlos del “sell off” internacional que golpeó a los mercados emergentes.

En el exterior, las acciones argentinas mostraron señales de recuperación. Grupo Financiero Galicia encabezó las subas con un alza de 2,5%, seguido por Transportadora de Gas con 1,3% y Central Puerto con 1,2%, en un contexto más favorable para el segmento energético y financiero. A nivel local, Transener lideró el rebote con un salto de 5,2%, mientras Aluar ganó 2,8%. En contraste, Banco Macro retrocedió 1,2%.

El riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos, un umbral que refleja la persistente cautela de los inversores. La denominada “pax cambiaria” en la city no logró disipar las dudas estructurales. Con una economía atravesada por reformas de alto impacto social y un escenario internacional volátil, los activos argentinos navegaron entre rebotes técnicos y señales de alerta que condicionan el rumbo financiero.

