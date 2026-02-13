Mercado en vilo: el Merval rebota tras el golpe global, pero no esquiva otra semana en rojo

El panel líder avanzó 0,4% en pesos hasta los 2.864.013,14 puntos y trepó 1,4% en dólares, a 1.951,97 unidades. Sin embargo, el repunte no alcanzó para revertir el saldo semanal negativo. La jornada anterior dejó en evidencia la fragilidad de los activos locales: ni siquiera el avance parlamentario de la reforma laboral logró blindarlos del “sell off” internacional que golpeó a los mercados emergentes.

El riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos, un umbral que refleja la persistente cautela de los inversores. La denominada “pax cambiaria” en la city no logró disipar las dudas estructurales. Con una economía atravesada por reformas de alto impacto social y un escenario internacional volátil, los activos argentinos navegaron entre rebotes técnicos y señales de alerta que condicionan el rumbo financiero.