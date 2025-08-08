El Gobierno denunció por "terrorismo" a los detenidos por incidentes en el Congreso durante la sesión por la reforma laboral

El Gobierno denunció este viernes por "terrorismo" a los responsables y personas involucradas en los indecentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la sesión por la reforma laboral.La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y adelantada a primera hora por la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que el jueves había revelado los nombres y fotos de manifestantes que enfrentaron a las fuerzas de seguridad."Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El Gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga. Fin", señaló el funcionario en X.En una entrevista para Radio Mitre, Monteoliva reveló: “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos".“Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, sostuvo.Por otra parte, Monteoliva justificó el accionar de las fuerzas de seguridad y el amplio operativo desplegado en el Congreso al señalar: “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”.Ante la consulta de por qué no se llevó a cabo la detención de las personas que arrojaron la bomba Molotov, la funcionaria argumentó: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas”.