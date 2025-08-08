Pese a los pedidos de la defensa, Casación ratificó el uso de tobillera electrónica para Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación rechazó este viernes los recursos de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria.La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la ex mandataria a seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad.En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”.En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.Y reafirmó: “Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”.También ratificó la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”.En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta".En disidencia, el juez Borinsky advirtió: “Entre las personas excluidas y que ahora necesitan formular una solicitud motivada previa al tribunal de grado, se encuentran familiares, médicos y personas del círculo íntimo de la nombrada, quienes fueron excluidas sin siquiera haberse constatado la cercanía que poseen con la interesada”Además, otorgada la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la detención, la persona “no pierde su derecho a la intimidad inherente a su domicilio sino solamente en cuanto a las restricciones propias al control de la ejecución penal legalmente autorizadas. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia o en su domicilio, constituyendo esta premisa una garantía de índole constitucional y convencional”.Sobre la tobillera, reiteró lo expresado en decisiones anteriores, al considerarla innecesaria en tanto “se trata de una persona de público conocimiento, que estuvo siempre a derecho y que cuenta con custodia policial permanente -la cual podría ser eventualmente incrementada-.”Finalmente, respecto al permiso concedido a la ex presidenta para subir a la terraza dos horas al día, Borinsky consideró “infundada” esa decisión y recordó que “resulta evidente la necesidad de permitirle permanecer en dicho ámbito, a fin de resguardar su derecho a la salud; en especial, tomando en cuenta que recientemente ha sufrido una afección que derivó en su internación”.