Con tarifas por encima de la inflación, una familia debió destinar casi $200.000 en servicios

Según pudo relevar el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA–Conicet), un hogar tipo del AMBA sin subsidios necesitó en febrero $192.181 para cubrir energía, agua y transporte
, una cifra que representa un alza interanual del 41% y que se ubicó diez puntos porcentuales por encima de la inflación estimada para el mismo período.
Aunque el gasto total mostró una leve baja del 0,3% respecto de enero por una menor demanda estacional de electricidad, gas y agua, el estudio aclaró que esa moderación mensual se explicó por la caída en el consumo y no por una desaceleración en los cuadros tarifarios.
En el detalle por servicio, el transporte fue el que más subió en términos interanuales, con un incremento del 56%, seguido por el gas natural (37%) y la electricidad (35%), mientras que el agua acumuló un 19%. En febrero, el gas registró subas de 3,2% en el cargo fijo y 20% en el variable promedio, tras la quita total de subsidios de verano.
En electricidad, el cargo fijo aumentó 3% y el variable 14,1% para usuarios sin subsidios, mientras que en transporte los colectivos ajustaron 4,8% en CABA y luego se aplicó un incremento del 31% en las líneas nacionales, lo que añade presión para los próximos meses.
Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un alza del 593%, frente a un 200% del nivel general de precios
, según el IIEP, que además señaló que actualmente las tarifas cubren en promedio el 65% de los costos y que el gasto en servicios ya representa el 11% del salario promedio registrado, equivalente a nueve canastas mensuales por ingreso.