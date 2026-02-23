Con tarifas por encima de la inflación, una familia debió destinar casi $200.000 en servicios

, una cifra que representa un alza interanual del 41% y que se ubicó diez puntos porcentuales por encima de la inflación estimada para el mismo período.Aunque el gasto total mostró una leve baja del 0,3% respecto de enero por una menor demanda estacional de electricidad, gas y agua, el estudio aclaró que esa moderación mensual se explicó por la caída en el consumo y no por una desaceleración en los cuadros tarifarios.En el detalle por servicio, el transporte fue el que más subió en términos interanuales, con un incremento del 56%, seguido por el gas natural (37%) y la electricidad (35%), mientras que el agua acumuló un 19%. En febrero, el gas registró subas de 3,2% en el cargo fijo y 20% en el variable promedio, tras la quita total de subsidios de verano.En electricidad, el cargo fijo aumentó 3% y el variable 14,1% para usuarios sin subsidios, mientras que en transporte los colectivos ajustaron 4,8% en CABA y luego se aplicó un incremento del 31% en las líneas nacionales, lo que añade presión para los próximos meses., según el IIEP, que además señaló que actualmente las tarifas cubren en promedio el 65% de los costos y que el gasto en servicios ya representa el 11% del salario promedio registrado, equivalente a nueve canastas mensuales por ingreso.