Vuelven a aumentar los peajes en autopistas y rutas de Buenos Aires y del interior del país: a cuánto trepan

El Gobierno aprobó el nuevo esquema tarifario para los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X, a través de la Resolución 248/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida convalida los cuadros propuestos por Corredores Viales S.A. y alcanza a todas las estaciones de peaje bajo su órbita en rutas nacionales y accesos estratégicos.En la mayoría de los tramos las tarifas quedaron unificadas por categoría y modalidad de pago (manual y automático). Para la Categoría 1 (vehículos livianos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura), la tarifa al público se fijó en $1.500. La Categoría 2 abonará $3.000; la 3, $4.500; la 4, $6.000; y la 5, $7.500. La excepción es el Tramo VIII, que comprende las estaciones Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, donde se mantienen tarifas diferenciadas según franja horaria.En horario no pico, la Categoría 1 pagará $650, mientras que en horario pico ascenderá a $750. Para la Categoría 2, el valor será de $1.300 en no pico y $1.500 en pico. En las categorías superiores, los montos escalan hasta $6.500 en no pico y $7.500 en pico para la Categoría 7.La resolución precisa que se consideran horarios pico, de lunes a viernes en ambos sentidos, de 7 a 11 y de 16 a 20; y los sábados, domingos y feriados, de 11 a 15 en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Rutas: RN 34 y RN 9Inicio: Límite Santa Fe / Santiago del Estero (Km 398,00)Fin: La Banda – Santiago del Estero (Km 725,11)Segmentos adicionales RN 9:Empalme RN 64 (Santiago del Estero) Km 1139,68 → San Miguel de Tucumán Km 1289,00San Miguel de Tucumán Km 1300,00 → Torzalito (Salta) Km 1554,89Segmento adicional RN 34: Empalme RN 9 Torzalito (Salta) Km 1130,00 → Acceso San Pedro de Jujuy Km 1196,51Ruta: RN 188Inicio: Pergamino – Km 73,88Fin: Empalme con RN 7 – Km 163,89Rutas: RN 12 y RN 16RN 12 Segmentos:Empalme RN 123 Km 871,15 → Posadas (Misiones) – Km 1336,00Posadas (Misiones) Km 1349,20 → Acceso Puente Tancredo Neves – Km 1641,52RN 16 Segmento:Acceso Viaducto lado Corrientes (incluido Puente Gral. Belgrano) Km 0,00 → Empalme RN 95 Sáenz Peña Km 176,33Rutas: RN 8, RN 36 y A005RN 8: Pilar – Km 56,99 → Bajo Nivel RN 7 Villa Mercedes (San Luis) – Km 722,95RN 36: Empalme RN 8 – Río Cuarto Km 595,73 → Intersección RN A005 Km 606,30RN A005: Empalme RN 8 Río Cuarto Km 0,00 → Empalme RN 36 Km 11,42Rutas: RN 19 y RN 34RN 19: Empalme RN 1/1 Santo Tomé (*) Km 0,00 → Río Primero Km 280,20RN 34: Empalme 2da Circunvalación de Rosario RN A0012 – Km 13,95 → Límite Santa Fe / Santiago del Estero – Km 398,00Ruta principal: RN 9 (varios tramos)Detalles de segmentos incluidos:Empalme RP ex RN A024 / (puente) Salida a Puerto de Campana Km 72,90 → Empalme RN A008 Km 287,42Empalme RN A008 Km 297,00 → Mojón Km 660 (Inicio Concesión Red de Accesos a Córdoba – Rac-Pilar) Km 660,16RN 193: Intersección RN 9 – Km 3,60 → Intersección RN 8 – Km 35,65RN 34: Empalme RN A008 – Km 0,00 → Empalme RN A012 – Km 13,95A-012: Alto Nivel RN 9 – Km 0,00 → Empalme RN 11 – Km 66,71A-008: Río Paraná Bº La Florida – Boulevard Estomba – Km 0,00 → Cruce Avda. Belgrano – Km 29,76Rutas: RN 3, RN 226 y RN 205RN 3: Fin Autopista Ezeiza – Cañuelas → Intersección con RN 226 – 245,26 KmRN 205: Mojón Km 61 → Distribuidor RP 6 Cañuelas / Empalme RN 3 Principio Superposición – 1,21 KmRN 226: Empalme RP 2 Mar del Plata → Olavarría 300,00 KmRuta: RN 7Inicio: Empalme Acceso Oeste LujánFin: Límite Córdoba / San Luis 590,74 KmSegmento adicional: RN 7 Límite San Luis / Mendoza (Palmira) – 132,21 KmAutopista y Accesos:AU Riccheri: Av. Gral. Paz – Aeropuerto Ezeiza – Km 13,86AU Riccheri KM 13,86 → AU Ezeiza Cañuelas (varios tramos de enlace)Ruta complementaria: AU Ezeiza Cañuelas – Fin Autopista Jorge Newbery / Intersección RN 205 y RN 3 Cañuelas – 30,39 KmRutas y accesos varios incluidos:RN 5: Eje calle Pascual Simone – Empalme RN 35 Santa Rosa (La Pampa) – 538,65 Km (añadido un tramo menor de 8 Km)(La información de la página oficial detalla RN 5 con longitudes integradas, aunque no siempre coincide exactamente con límite geográficos simples)