24.02.2026 / PEAJES

Vuelven a aumentar los peajes en autopistas y rutas de Buenos Aires y del interior del país: a cuánto trepan

La actualización fue aprobada mediante la Resolución 248/2026 publicada en el Boletín Oficial. Los nuevos cuadros tarifarios rigen, entre otros, para los trayectos que unen PBA con Rosario, Córdoba, Mendoza y La Pampa.



El Gobierno aprobó el nuevo esquema tarifario para los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X, a través de la Resolución 248/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida convalida los cuadros propuestos por Corredores Viales S.A. y alcanza a todas las estaciones de peaje bajo su órbita en rutas nacionales y accesos estratégicos.

En la mayoría de los tramos las tarifas quedaron unificadas por categoría y modalidad de pago (manual y automático). Para la Categoría 1 (vehículos livianos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura), la tarifa al público se fijó en $1.500. La Categoría 2 abonará $3.000; la 3, $4.500; la 4, $6.000; y la 5, $7.500. La excepción es el Tramo VIII, que comprende las estaciones Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, donde se mantienen tarifas diferenciadas según franja horaria.

En horario no pico, la Categoría 1 pagará $650, mientras que en horario pico ascenderá a $750. Para la Categoría 2, el valor será de $1.300 en no pico y $1.500 en pico. En las categorías superiores, los montos escalan hasta $6.500 en no pico y $7.500 en pico para la Categoría 7.

La resolución precisa que se consideran horarios pico, de lunes a viernes en ambos sentidos, de 7 a 11 y de 16 a 20; y los sábados, domingos y feriados, de 11 a 15 en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

NUEVO CUADRO TARIFARIO


Los corredores viales

- Tramo I
Rutas: RN 34 y RN 9

Inicio: Límite Santa Fe / Santiago del Estero (Km 398,00)

Fin: La Banda – Santiago del Estero (Km 725,11)

Segmentos adicionales RN 9:

Empalme RN 64 (Santiago del Estero) Km 1139,68 → San Miguel de Tucumán Km 1289,00

San Miguel de Tucumán Km 1300,00 → Torzalito (Salta) Km 1554,89

Segmento adicional RN 34: Empalme RN 9 Torzalito (Salta) Km 1130,00 → Acceso San Pedro de Jujuy Km 1196,51


- Tramo II

Ruta: RN 188

Inicio: Pergamino – Km 73,88

Fin: Empalme con RN 7 – Km 163,89


- Tramo III

Rutas: RN 12 y RN 16

RN 12 Segmentos:

Empalme RN 123 Km 871,15 → Posadas (Misiones) – Km 1336,00

Posadas (Misiones) Km 1349,20 → Acceso Puente Tancredo Neves – Km 1641,52

RN 16 Segmento:

Acceso Viaducto lado Corrientes (incluido Puente Gral. Belgrano) Km 0,00 → Empalme RN 95 Sáenz Peña Km 176,33


- Tramo IV

Rutas: RN 8, RN 36 y A005

RN 8: Pilar – Km 56,99 → Bajo Nivel RN 7 Villa Mercedes (San Luis) – Km 722,95

RN 36: Empalme RN 8 – Río Cuarto Km 595,73 → Intersección RN A005 Km 606,30

RN A005: Empalme RN 8 Río Cuarto Km 0,00 → Empalme RN 36 Km 11,42


- Tramo V

Rutas: RN 19 y RN 34

RN 19: Empalme RN 1/1 Santo Tomé (*) Km 0,00 → Río Primero Km 280,20

RN 34: Empalme 2da Circunvalación de Rosario RN A0012 – Km 13,95 → Límite Santa Fe / Santiago del Estero – Km 398,00


- Tramo VI

Ruta principal: RN 9 (varios tramos)

Detalles de segmentos incluidos:

Empalme RP ex RN A024 / (puente) Salida a Puerto de Campana Km 72,90 → Empalme RN A008 Km 287,42

Empalme RN A008 Km 297,00 → Mojón Km 660 (Inicio Concesión Red de Accesos a Córdoba – Rac-Pilar) Km 660,16

RN 193: Intersección RN 9 – Km 3,60 → Intersección RN 8 – Km 35,65

RN 34: Empalme RN A008 – Km 0,00 → Empalme RN A012 – Km 13,95

A-012: Alto Nivel RN 9 – Km 0,00 → Empalme RN 11 – Km 66,71

A-008: Río Paraná Bº La Florida – Boulevard Estomba – Km 0,00 → Cruce Avda. Belgrano – Km 29,76


- Tramo VII

Rutas: RN 3, RN 226 y RN 205

RN 3: Fin Autopista Ezeiza – Cañuelas → Intersección con RN 226 – 245,26 Km

RN 205: Mojón Km 61 → Distribuidor RP 6 Cañuelas / Empalme RN 3 Principio Superposición – 1,21 Km

RN 226: Empalme RP 2 Mar del Plata → Olavarría 300,00 Km


- Tramo VIII

Ruta: RN 7

Inicio: Empalme Acceso Oeste Luján

Fin: Límite Córdoba / San Luis 590,74 Km

Segmento adicional: RN 7 Límite San Luis / Mendoza (Palmira) – 132,21 Km


- Tramo IX

Autopista y Accesos:

AU Riccheri: Av. Gral. Paz – Aeropuerto Ezeiza – Km 13,86

AU Riccheri KM 13,86 → AU Ezeiza Cañuelas (varios tramos de enlace)

Ruta complementaria: AU Ezeiza Cañuelas – Fin Autopista Jorge Newbery / Intersección RN 205 y RN 3 Cañuelas – 30,39 Km


- Tramo X

Rutas y accesos varios incluidos:

RN 5: Eje calle Pascual Simone – Empalme RN 35 Santa Rosa (La Pampa) – 538,65 Km (añadido un tramo menor de 8 Km)

(La información de la página oficial detalla RN 5 con longitudes integradas, aunque no siempre coincide exactamente con límite geográficos simples)

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

El multimillonario detrás del cierre de Fate: quién es Javier Madanes, el dueño de la empresa que deja 920 familias en la calle

4

El provocador posteo de Javier Milei tras el cierre de Fate: ¿Conspiranóico, yo?

5

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

Más notas de este tema

Envalentonado con la reforma laboral, Javier Milei presentará su agenda legislativa

24/02/2026 - EL DOMINGO

Envalentonado con la reforma laboral, Javier Milei presentará su agenda legislativa

Paro de la AFA: presidentes de clubes defendieron al fútbol argentino y apuntaron contra la ARCA y las SAD

24/02/2026 - PARO EN EL FÚTBOL

Paro de la AFA: presidentes de clubes defendieron al fútbol argentino y apuntaron contra la ARCA y las SAD

Movimientos en el senado: Luis Juez pasó a LLA y tres peronistas se fueron del bloque kirchnerista

24/02/2026 - CONGRESO

Movimientos en el senado: Luis Juez pasó a LLA y tres peronistas se fueron del bloque kirchnerista

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.