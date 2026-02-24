Bullrich cargó contra la AFA y tildó de ridículo el paro por la denuncia contra Tapia

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó con dureza la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la fecha 9 del torneo local en rechazo a la denuncia presentada por ARCA contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. “Es ridículo”, lanzó la funcionaria tras la elección de autoridades en el Senado, y acusó a la conducción del fútbol argentino de confundir la institución con la situación judicial de sus dirigentes.

Según trascendió, ARCA reclama $19.353.546.843,85 por el presunto incumplimiento en el pago de impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Desde la conducción del fútbol interpretaron la ofensiva judicial como un gesto de presión política en un contexto de tensión creciente con el Gobierno.La respuesta no tardó en llegar. El presidente de Club Atlético Lanús,, cruzó a Bullrich: “No me extraña lo que diga ella, porque de fútbol no creo que conozca mucho”. Y agregó en declaraciones radiales: “Puede ser legal o no, desconozco, lo que digo es que por esto te llaman a indagatoria, ya te dicen que te van a terminar procesando, después si ocurre o no es otra cosa, y te prohíben salir del país realmente creo que es mucho. Es mucho. No sólo yo, lo creemos todos los clubes, lo vemos como un avasallamiento por un tema ideológico”. El conflicto abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la Casa Rosada y la cúpula de la AFA.