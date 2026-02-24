24.02.2026 / POLEMICA

Bullrich cargó contra la AFA y tildó de ridículo el paro por la denuncia contra Tapia

“Ridículo. Que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas”, sostuvo Bullrich ante la prensa en el Congreso. Y remarcó: “Es ridículo”, antes de cerrar su intervención. La huelga fue convocada para el fin de semana del 5 al 8 de marzo, fechas en las que Tapia y Toviggino deberán presentarse a indagatoria.




La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó con dureza la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de suspender la fecha 9 del torneo local en rechazo a la denuncia presentada por ARCA contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. “Es ridículo”, lanzó la funcionaria tras la elección de autoridades en el Senado, y acusó a la conducción del fútbol argentino de confundir la institución con la situación judicial de sus dirigentes.

La medida fue oficializada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. “Los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”, comunicó la AFA. Las indagatorias comenzarán el 5 de marzo con Tapia y la AFA como entidad civil; el 6 declarará Toviggino y el 9 está citado Cristian Malaspina.

Según trascendió, ARCA reclama $19.353.546.843,85 por el presunto incumplimiento en el pago de impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Desde la conducción del fútbol interpretaron la ofensiva judicial como un gesto de presión política en un contexto de tensión creciente con el Gobierno.

La respuesta no tardó en llegar. El presidente de Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, cruzó a Bullrich: “No me extraña lo que diga ella, porque de fútbol no creo que conozca mucho”. Y agregó en declaraciones radiales: “Puede ser legal o no, desconozco, lo que digo es que por esto te llaman a indagatoria, ya te dicen que te van a terminar procesando, después si ocurre o no es otra cosa, y te prohíben salir del país realmente creo que es mucho. Es mucho. No sólo yo, lo creemos todos los clubes, lo vemos como un avasallamiento por un tema ideológico”. El conflicto abrió un nuevo capítulo en la disputa entre la Casa Rosada y la cúpula de la AFA.

