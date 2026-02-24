La canasta básica alimentaria porteña saltó 5,6% en enero

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) trepó 5,6% en enero. Se trató del mayor incremento desde marzo de 2025.Así lo informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos de la ciudad. Vale recordar que la CBA determina la la línea de indigencia; en ese sentido, una familia compuesta por una pareja de propietarios, con dos hijos pequeños, necesitó en el comienzo de año un mínimo de $767.413 para no ser considerada indigente.Desde el 1 de enero regirá un nuevo esquema de subsidios para el consumo de energía eléctrica que dejará afuera a usuarios que se benefician con el sistema vigente. Asimismo, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada como umbral para medir la pobreza, escaló 3,7%, también la cifra más alta en diez meses. De este modo, una familia necesitó $1.396.660 para no ser pobre.A diferencia de lo que hace el INDEC a nivel nacional, el instituto de estadísticas de CABA busca diferenciar la situación de las personas "no pobres", a partir de un sistema de canastas de consumo propio. A partir de esta metodología, para enero se determinó que un hogar que percibe ingresos de entre una CBT y $1.760.925,78 es "no pobre vulnerable".Asimismo, los hogares que recibieron entre esa cifra, y hasta $2.201.157,23, fueron categorizados como de "clase media frágil". Mientras que, se consideró como "sector medio" a quienes tuvieron ingresos de hasta $7.043.703,15. Luego de ese umbral se encuentran los "sectores acomodados".