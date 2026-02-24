24.02.2026 / CASA ROSADA

El Gobierno reúne al Gabinete para blindar la estrategia parlamentaria en una semana clave

La Casa Rosada activa su mesa política para asegurar los votos en el Senado antes del cierre de las sesiones extraordinarias. Reforma laboral, Régimen Penal Juvenil y ley de Glaciares encabezan la agenda oficial.




El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este martes en Casa Rosada una nueva reunión ampliada del Gabinete con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa frente a una semana decisiva en el Senado y garantizar el avance de los proyectos prioritarios del Ejecutivo antes del cierre del período extraordinario.

La convocatoria incluyó al núcleo político que negocia en el Congreso y se produjo luego de un encuentro previo en el que participaron ministros, referentes parlamentarios y asesores presidenciales para repasar el escenario en ambas cámaras y ajustar la hoja de ruta inmediata.

En lo inmediato, el oficialismo buscará encaminar la designación de autoridades en la Cámara alta y avanzar con el tratamiento del Régimen Penal Juvenil y la nueva ley de Glaciares, una iniciativa considerada prioritaria por el entorno presidencial junto con el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Para el viernes, el Ejecutivo apunta a consolidar la sanción definitiva de la reforma laboral, uno de los ejes políticos de esta etapa, tras la reciente aprobación en el Congreso que fortaleció la posición del oficialismo en la negociación parlamentaria.

En paralelo, el Gobierno acelera la preparación del discurso que Javier Milei brindará ante la Asamblea Legislativa el 1° de marzo, donde se espera que detalle las próximas reformas y trace el rumbo legislativo para el inicio del período ordinario, mientras desde el oficialismo remarcan que los proyectos deben avanzar “de forma institucional” en el recinto.

