Con la reforma laboral como eje, el Gobierno tiene en carpeta 50 proyectos para enviar al Congreso

Tras la media sanción en Diputados, el oficialismo proyecta una amplia agenda legislativa para el período ordinario. Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo analiza medio centenar de iniciativas que serán priorizadas por Javier Milei.




El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que la reforma laboral constituye el punto de partida de una ofensiva parlamentaria más amplia y confirmó que el Poder Ejecutivo ya tiene “cerca de 50 proyectos de ley” en análisis para remitir al Congreso a lo largo del año, en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias.

Al defender el rumbo elegido, Adorni insistió en que “la reforma laboral ya está aprobada” y sostuvo que “será un año movido e intenso en el Congreso”. En esa línea, destacó: "Tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando. Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades”.

Mientras el Senado se prepara para tratar nuevamente la iniciativa laboral tras la eliminación del artículo vinculado a licencias médicas, el oficialismo apuesta a cerrar las extraordinarias con ese avance y encadenar otros debates pendientes, como la ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

En paralelo, cada ministerio deberá elevar nuevas propuestas para robustecer la agenda legislativa, con borradores que incluyen cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones electorales, entre ellas ajustes a la Boleta Única y la posible suspensión de las PASO, y la discusión de un nuevo Código Penal con endurecimiento de penas.

También figuran iniciativas sobre propiedad privada, financiamiento universitario y reformas institucionales trabajadas en el Consejo de Mayo, además de eventuales cambios en el esquema de licencias médicas, un punto que quedó abierto tras el debate en Diputados y que podría reconfigurarse en el Senado.


