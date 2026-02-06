23.02.2026 / POLÉMICO

Reapareció Macri con una insólita visión sobre la pobreza: Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey

Las polémicas declaraciones del exmandatario en el podcast La Fábrica despertaron rechazo en redes sociales, en un escenario de extrema vulnerabilidad económica para amplios sectores del país. Además, evitó dar opiniones fuertes sobre el desplome de la industria.




El expresidente Mauricio Macri reapareció públicamente de la mano de una nueva controversia, tras sostener en una entrevista que “un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años", por tener "cloacas, agua corriente, acceso al transporte y la educación pública", declaraciones que fueron repudiadas rápidamente en redes sociales. 

"Sabe todo lo que le falta tener. Es una locura correr detrás de lo que quisieras tener. Siempre queremos ser más lindos, más inteligentes de lo que realmente somos”, opinó el líder del PRO en medio de un análisis sobre pobreza y funcionamiento del Estado que le valió graves repercusiones por parte la bancada opositora. 



Durante el podcast La Fábrica, el exmandatario celebró el hecho de que en la actualidad existan servicios y derechos básicos que hace un siglo no estaban disponibles ni siquiera para las élites, pero complicó su mirada al comparar dicha cuestión con las expectativas de los sectores más vulnerables. 

En diálogo con Agustín Laje, Macri también mencionó el cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes, que dejó a 920 trabajadores sin empleo. “Lamento mucho la imprevisibilidad argentina. Y yo le digo: ‘Bueno, por favor, no abandonen. Pongan garra, reestructúrense, convóquense si hace falta”, afirmó. 

También aconsejó a quienes perdieron su trabajo que “utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”, e instó a que tanto empresas como la población “no abandonen”.

En esa línea, planteó que el Estado “tiene que saber administrar” y sostuvo que “el único” tributo debería ser el Impuesto a las Ganancias que paga el empresario, con el objetivo de “darle una segunda al resto de la sociedad”. 

