"No puede fragmentarse ni debilitarse: el comunicado de la CGT en rechazo al traspaso de la Justicia Laboral Nacional a CABA

📣 ACOMPAÑAMOS A LAS Y LOS TRABAJADORES JUDICIALES



Movilizamos al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.



En la calle, luchando por una Justicia que salvaguarde nuestros derechos en todo el país. pic.twitter.com/lq61UJTYUP  CGT (@cgtoficialok) February 24, 2026

En un mensaje de apoyo a la protesta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.“La justicia laboral es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores. No puede fragmentarse ni debilitarse”, resaltaron desde la central obrera a través de un comunicado publicado en redes sociales.Y reafirmaron que “defender la competencia nacional es defender la protección del trabajo y el equilibrio en las relaciones laborales”.Trabajadores judiciales ocuparon ayer el edificio central de la Justicia Nacional del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires y decretaron un paro total de actividades en todo el fuero. La medida afectó en las primeras horas de la mañana a la sede ubicada en Diagonal Roque Sáenz Peña 760 en rechazo de la transferencia progresiva de competencias a la órbita de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), contemplada en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno nacional.La ocupación se decidió tras una asamblea y fue definida como una acción de “emergencia” ante lo que califican como un intento de “desmantelamiento” de la justicia laboral nacional. La protesta incluyó la paralización de la actividad judicial desde este lunes por 48 horas, con una movilización este martes a las 11.El gremio que encabeza Julio Piumato denunció un “atropello a los derechos laborales” y advirtió que la reforma no solo vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales, sino que también representa una “entrega” de la justicia laboral y una amenaza para la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores.El conflicto se centra en el artículo 91 del proyecto de Reforma Laboral, que aprueba el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral entre el Gobierno nacional y la administración porteña, con un plazo de 180 días para ejecutar el traspaso de jueces, infraestructura y competencias.El artículo 91 determina que la Justicia Nacional del Trabajo “mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de CABA”.