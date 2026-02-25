Dólar en alza: señales de fragilidad en el modelo financiero de Milei

El dólar oficial volvió a subir este miércoles luego de cortar una racha mayormente bajista. El tipo de cambio mayorista abrió a $1.386 para la venta, en su segunda jornada consecutiva con alzas. En el segmento minorista, el promedio de las entidades financieras alcanzó los $1.400,31, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en $1.405. En los financieros, el MEP avanzó 0,3% hasta $1.409,87 y el contado con liquidación (CCL) subió 0,5% a $1.451,89.

El retroceso previo respondió a una combinación de factores: liquidación sostenida del agro, ingreso de divisas por emisiones de deuda corporativa y provincial y tasas en pesos todavía positivas que impulsaron estrategias de carry trade. El rollover superior al 100% en las últimas licitaciones del Tesoro tensionó las tasas de corto plazo y fomentó el desarme de posiciones en dólares para aprovechar rendimientos en moneda local, lo que incrementó la oferta en el mercado cambiario.Sin embargo, operadores señalaron que la ausencia de instrumentos a tasa fija en la última licitación llevó al mercado a anticipar una eventual liberación de pesos, lo que moderó las tasas a un día hasta la zona del 26%, unos diez puntos por debajo del cierre previo. Con una nueva licitación de deuda en marcha, los analistas advierten que el equilibrio cambiario descansa en pilares frágiles: si el flujo de dólares financieros se desacelera o si el agro reduce el ritmo de liquidación, la estabilidad podría quedar nuevamente bajo presión.