Algunos vamos a quedar en el camino": el alarmante pronóstico del presidente de la Cámara de Comercio sobre el sector

Tras el encuentro del denominado G6 con representantes del Gobierno, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, defendió a la gestión de Javier Milei y advirtió que hay quienes pueden "quedar en el camino" por las dificultades económicas "pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal"."No se está atravesando un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento económico, pero también hay cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante", dijo Grinman luego de la reunión de una hora y media con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.Grinman analizó que "destruir se destruye muy rápido y construir lleva mucho tiempo, y Argentina en este momento se está construyendo". "Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena aún cuando no la estemos pasando bien. Este es el camino", insistió."Yo no lo llamaría parate. Hay un amesetamiento", dijo al reconocer la caída en el consumo, y señaló: "Es cierto que ha mermado pero sabemos que esto va a funcionar. Somos consientes y es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay pagar para para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro, yo creo que vale la pena".Al insistir con los datos de su sector, Grinman advirtió que "no hay cifras exactas" sobre los cierres de comercios pero señaló que "entre las altas y baja de personal se mantiene estable". "En la industria puede haber, en la construcción también, pero en el sector nuestro no", dijo sobre los cierres de pequeñas y medianas empresas."Adorni nos escuchó, tuvimos un intercambio interesante y nos aseguró que el modelo que está implementando este Gobierno no va a cambiar", contó Grinman.En ese sentido, dijo que el camino es "buscarle la vuelta para que Argentina entre en una estructura de bonanza y eso lleva tiempo para que afecte positivamente a todos los sectores. No se puede ir con parches para un sector u otro".Grinman es parte del grupo de los seis que conforman las cámaras empresarias y se reunieron con Adorni en la Casa Rosada antes de la votación clave del viernes en el Senado, donde el Gobierno intentará convertir en ley la reforma laboral.En ese encuentro, además de Grinman por la Cámara Argentina de Comercio, estuvieron la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba).