Nueva suba en carnicerías: la carne aumentará hasta $1.500 la próxima semana

Según anticiparon las cámaras empresarias del sector, los precios de la carne vacuna volverán a remarcarse en las carnicerías durante la próxima semana con subas de entre $1.000 y $1.500 por corte, luego de que el valor de la hacienda registrara incrementos cercanos al 7% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, referencia clave para frigoríficos y matarifes.

Desde la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) señalaron que el traslado a mostrador quedará plenamente plasmado en los próximos días y que los aumentos variarán según la calidad y la demanda de cada corte. En los productos con mayor salida, las subas podrían ser incluso superiores, mientras que en otros rondarán los $800.En paralelo, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) consideró que el mercado podría encontrar un punto de estabilización tras esta corrección, en un contexto atravesado por semanas atípicas de comercialización debido a feriados y medidas de fuerza que alteraron la dinámica habitual de ventas y transporte.Sin embargo, desde el sector advierten que detrás de los movimientos coyunturales persiste un problema estructural vinculado al estancamiento del stock ganadero y a la escasez de oferta, una situación que, según estiman, podría extenderse al menos por los próximos dos años y seguir condicionando la evolución de los precios.El encarecimiento de la carne, uno de los productos con mayor peso en la canasta alimentaria, ya había sido un factor determinante en la aceleración inflacionaria de los últimos meses y vuelve a sumar presión en un escenario donde el poder de compra continúa resentido.